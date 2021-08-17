التصحيح يجري في مصر وأستراليا..وزير التعليم: الفتيات أكثر تفوقا في الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة طبعت 8 ملايين بابل شيت، من أجل التسهيل على المصححين، وتلاشي فقد الأوراق خلال عملية التصحيح، مضيفا أن جهاز الكمبيوتر يتولى جميع مراحل التصحيح دون تدخل بشري.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي« أحمد موسى» أن التصحيح يجري في مصر و أستراليا في نفس الوقت من خلال مركزي تصحيح، موضحا أنه في حال اختلاف أرقام التصحيح يتم إعادة العملية مرة أخرى من أجل الوصول إلى نتيجة أكثر دقة.

وتابع أن الفتيات أكثر تفوقا في الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه ستتم دعوة الطلاب الأوائل بحضور رئيس الوزراء، للحديث معهم ومعرفة تطلعاتهم، وسيكون هناك احتفاء بهم.



فيما يلي نستعرض أهم الأرقام والمعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 لهذا العام:-

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة "مطمئنة" ومقاربة للسنوات الماضية.

نسبة الحاصلين على اكثر من 95% اقل عن الأعوام السابقة

الحدود الدنيا لمجاميع القبول في كليات القمة ستكون أقل من العام الماضي.

تم تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع

تم حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد من طلاب الثانوية العامة

حصول ما يقرب من 1000 طالب وطالبة على الحافز الرياضي هذا العام

النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبة

لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات

تم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية

كل ما قيل عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب.



