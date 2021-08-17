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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدورى يقترب| الزمالك يعبر وادي دجلة بصعوبة.. ويحافظ علي الصدارة

جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم

حقق الزمالك فوزا صعبان علي وادي دجلة بهدف وحيد ، فى اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 60 عن طريق مروان حمدي من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الي النقطة 73 محتلا المركز الاول ، بينما تجمد وادي دجلة فى المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة .

وبدأ الزمالك بضغط متواصل على وادي دجلة لتسجيل هدف مبكر بينما اعتمد الأخير على الهجمات المرتدة.

ونجح الزمالك فى قطع الكرة من دفاع وادي دجلة عن طريق أحمد سيد زيزو مررها إلى شيكابالا حاول المرور لكن قطعت من مدافع وادي دجلة فى الدقيقة 3.
كرة طولية من وسط الملعب لصالح وادي دجلة شتتها محمود علاء ثم قطعت من محمد عبد الغني لتصل إلى أحمد عاطف سددها بجوار القائم الأيمن فى الدقيقة 13 .

كرة مقوسة من شيكابالا من مخالفة من الطرف الأيمن لصالح الزمالك عن طريق شيكابالا سددها محمد عبد الغني مرت بجوار القائم الأيمن فى الدقيقة 16 .

كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح الزمالك عن طريق شيكا أبعدها حارس مرمى دجلة لتصل إلى أشرف بن شرقي لكن قطعت الكرة  فى الدقيقة 27 .

تسديدة من إمام عاشور من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بيعقوبو لاعب وادي دجلة وخرجت إلى ركلة ركنية، ومن ثم أرسلت عرضية عن طريق زيزو شتتها الدفاع بنجاح فى الدقيقة 30 .

مرور رائع من حازم إمام على أحمد عاطف وأرسل عرضية شتتها أحمد مجدي بصعوبة شديدة إلى ركلة ركنية، ومن ثم أرسلت عرضية عن طريق زيزو شتتها الدفاع بنجاح فى الدقيقة 34 .

كرة عرضية من شيكابالا من الطرف الأيسر سددها أحمد زيزو في الزاوية الضيقة تصدى لها حارس مرمى وادي دجلة فى الدقيقة 36 .

كرة عرضية من الطرف الأيمن من ركلة ركنية لصالح الزمالك عن طريق أشرف بن شرقي سددها أحمد سيد زيزو مرت بعيدة عن المرمى فى الدقيقة 39 .

وسدد بن شرقي كرة قوية لتصطدم القائم الايمن فى الدقيقة 46  من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة ليحتسب حكم المباراة هدف ثم يلغيه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الزمالك عن طري أوباما مرت من الجميع لتصل إلى أشرف بن شرقي سددها برعونه وتمر بجوار القائم الأيسر فى الدقيقة 82 .

 

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم إمام
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمود عبد الرازق شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى
خط الهجوم: مروان حمدي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من :  محمود جنش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي  وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما  و أيمن حفني وأسامة فيصل وسيف الدين الجزيري.

 

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