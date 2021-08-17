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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية| أسعار العملات العربية والأجنبية والذهب اليوم.. وتصفية الخلافات بين مصر للسياحة واستركشر السعودية

ارشيفية
ارشيفية

ينشر موقع صدي البلد الإخباري، أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية علي مدار اليوم وهي كالأتي:

 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 17-8-2021

 

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.


العملة           شراء                   بيع
دولار أمريكى 15.6319  15.7667
يورو          18.3862         18.5496
جنيــه إسترليـنى 21.5501   21.7423
دولار كنـدى 12.3935      12.5044
كرون دانمركى 2.4721     2.4943
كرون نرويجى 1.7682     1.7843
كرون ســويدى 1.8029    1.8190
فرنك سويسرى 17.1609  17.3109
100 ين يابانى 14.2992  14.4265
ريـــال سعـــودى 4.1678  4.2040
دينــار كويتى 51.9263    52.4788
درهم اماراتى 4.2553      4.2928
دولار اســـترالى 11.3925 11.4955
دينــار البحــرين 41.4606  41.8238
ريـــال عمـــانى 40.5981  40.9536
ريـــال قطــــرى 4.2191  4.2670
دينـار اردنـى 22.0167  22.2694
يوان صينى 2.4124      2.4335
 

 

مقابل 500 مليون جنيه.. تصفية الخلافات بين مصر للسياحة واستركشر السعودية

 

أعلنت شركة مصر للسياحة التابعة للقابضة للسياحة و الفنادق إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن الاتفاق مع شركة استركشر السعودية لانهاء الخلاف بين الشركتين بشأن أرض بجوار نادى السكة الحديد، والذى استمر لسنوات عديدة.


وكشف شركة مصر للسياحة اليوم ،أن الاتفاق النهائى بين الشركتين تقوم الشركة السعودية بمقتضاه بدفع مبالغ مالية تتجاوز 500 مليون جنيه ، مقسمة علي عدة دفعات ، الأولى تشمل سداد مبلغ  90 مليون جنيه فور توقيع الإتفاق ، والدفعة الثانية يتم سدادها في خلال مدة 6 أشهر علي أقصي تقدير .  

و تابعت شركة مصر للسياحة : الإتفاق يشمل البدء فورا في تنفيذ المشروع علي أن تقوم شركة مصر للسياحة بمخاطبة محافظة القاهرة بإصدار تراخيص وموافقات لبدء العمل في المشروع  لصالح المواطنين الحاجزين للوحدات السكنية.

قام بتوقيع الإتفاق  الذى تم برعاية وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة المحاسبة ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ للشركة القابضة للسياحة والفنادق،  والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، الكاتب الصحفي مصطفى النجار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة الغير متفرغ ،ومايسة يوسف العضو المنتدب التنفيذي للشركة ،  والمستشار  سعيد عرفة  ،المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، والمستشار يالقانوني للشركة القابضة للسياحة والفنادق،  والمستشار  محمود حسين  ، المستشار القانوني لشركة مصر للسياحة.

ومن جانبها قالت المحاسبة ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ للشركة القابضة للسياحة والفنادق  ،أن الشركة القابضة حريصة على  إنهاء كل الخلافات التاريخية مع المستثمرين والحفاظ علي حقوق الشركات التابعة مضيفة أن هذا الإتفاق أنهي فترة طويلة من الخلاف الذى استمر لعدة سنوات.

وأوضح المهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق ،  أن هذا الإتفاق ضمن تحقيق أعلي عائد استثمارى للشركة ،مع مراعاة الحفاظ على حقوق الشركة.

وأكدت مايسة يوسف العضو  المنتدب التنفيذي لشركة مصر للسياحة أن مصر للسياحة لم تفرط في مليم واحد من حقوقها وان الشركة تواصلت لهذا الاتفاق بدون أي تنازلات.  

 

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 -8 -2021

 

ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 -8 2021، في ختام التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

عيار 24  896 إلى 898
عيار 22  821 إلى 823
عيار 21  784 إلى 786
عيار 18  672 إلى 674
عيار 14  523 إلى 524
عيار 12 448 إلى 449
الاونصة 27,866 إلى 27,937
الجنيه الذهب 6,272 إلى 6,288
الكيلو 896,000 إلى 898,286

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

 

414 مليون جنيه أرباحا.. تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.. وربح رأس المال السوقي 414 مليون جنيه مسجلا مستوى 720.949 مليار جنيه.


وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.98%، ليغلق عند مستوى 10937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2419 نقطة، طط.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13296 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4264 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2919 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3895 نقطة.

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