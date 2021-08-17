النشرة الاقتصادية| أسعار العملات العربية والأجنبية والذهب اليوم.. وتصفية الخلافات بين مصر للسياحة واستركشر السعودية

ينشر موقع صدي البلد الإخباري، أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية علي مدار اليوم وهي كالأتي:

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.



العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6319 15.7667

يورو 18.3862 18.5496

جنيــه إسترليـنى 21.5501 21.7423

دولار كنـدى 12.3935 12.5044

كرون دانمركى 2.4721 2.4943

كرون نرويجى 1.7682 1.7843

كرون ســويدى 1.8029 1.8190

فرنك سويسرى 17.1609 17.3109

100 ين يابانى 14.2992 14.4265

ريـــال سعـــودى 4.1678 4.2040

دينــار كويتى 51.9263 52.4788

درهم اماراتى 4.2553 4.2928

دولار اســـترالى 11.3925 11.4955

دينــار البحــرين 41.4606 41.8238

ريـــال عمـــانى 40.5981 40.9536

ريـــال قطــــرى 4.2191 4.2670

دينـار اردنـى 22.0167 22.2694

يوان صينى 2.4124 2.4335



أعلنت شركة مصر للسياحة التابعة للقابضة للسياحة و الفنادق إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن الاتفاق مع شركة استركشر السعودية لانهاء الخلاف بين الشركتين بشأن أرض بجوار نادى السكة الحديد، والذى استمر لسنوات عديدة.



وكشف شركة مصر للسياحة اليوم ،أن الاتفاق النهائى بين الشركتين تقوم الشركة السعودية بمقتضاه بدفع مبالغ مالية تتجاوز 500 مليون جنيه ، مقسمة علي عدة دفعات ، الأولى تشمل سداد مبلغ 90 مليون جنيه فور توقيع الإتفاق ، والدفعة الثانية يتم سدادها في خلال مدة 6 أشهر علي أقصي تقدير .

و تابعت شركة مصر للسياحة : الإتفاق يشمل البدء فورا في تنفيذ المشروع علي أن تقوم شركة مصر للسياحة بمخاطبة محافظة القاهرة بإصدار تراخيص وموافقات لبدء العمل في المشروع لصالح المواطنين الحاجزين للوحدات السكنية.

قام بتوقيع الإتفاق الذى تم برعاية وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة المحاسبة ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، الكاتب الصحفي مصطفى النجار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة الغير متفرغ ،ومايسة يوسف العضو المنتدب التنفيذي للشركة ، والمستشار سعيد عرفة ،المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، والمستشار يالقانوني للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمستشار محمود حسين ، المستشار القانوني لشركة مصر للسياحة.

ومن جانبها قالت المحاسبة ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ للشركة القابضة للسياحة والفنادق ،أن الشركة القابضة حريصة على إنهاء كل الخلافات التاريخية مع المستثمرين والحفاظ علي حقوق الشركات التابعة مضيفة أن هذا الإتفاق أنهي فترة طويلة من الخلاف الذى استمر لعدة سنوات.

وأوضح المهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، أن هذا الإتفاق ضمن تحقيق أعلي عائد استثمارى للشركة ،مع مراعاة الحفاظ على حقوق الشركة.

وأكدت مايسة يوسف العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للسياحة أن مصر للسياحة لم تفرط في مليم واحد من حقوقها وان الشركة تواصلت لهذا الاتفاق بدون أي تنازلات.

ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 -8 2021، في ختام التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

عيار 24 896 إلى 898

عيار 22 821 إلى 823

عيار 21 784 إلى 786

عيار 18 672 إلى 674

عيار 14 523 إلى 524

عيار 12 448 إلى 449

الاونصة 27,866 إلى 27,937

الجنيه الذهب 6,272 إلى 6,288

الكيلو 896,000 إلى 898,286

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.. وربح رأس المال السوقي 414 مليون جنيه مسجلا مستوى 720.949 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.98%، ليغلق عند مستوى 10937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2419 نقطة، طط.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13296 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4264 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2919 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3895 نقطة.