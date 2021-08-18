عاجل
محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة: نائب المحافظ تشارك في اجتماع مجلس المحافظين وتفتتح أعمال مشروع "الطفولة المبكرة" بقرية المنيرة بالخارجة وتتابع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هاشتاج #الجيش_المصري يتصدر تويتر ومغردون: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأنقذوا مصر تعرف على أبرز الأحداث داخل محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة رغم إزالتها لصوره على انستجرام.. أليكس رودريجيز ممتن لحياته المذهلة مع جينيفر لوبيز محافظ أسوان يلتقى أعضاء جمعية أصدقاء مرضى الجذام ويؤكد دعم المحافظة لجهودهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقى أعضاء جمعية أصدقاء مرضى الجذام ويؤكد دعم المحافظة لجهودهم

تكريم جمعية أصدقاء
تكريم جمعية أصدقاء الجذام لمحافظ أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على دعم المحافظة لكافة الجهود المبذولة لجمعية أصدقاء مرضى الجذام الخيرية لتقديم خدمات علاجية ومجتمعية متميزة للمرضى المصابين بالجذام سواء من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفى الجامعي ، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود من مؤسسات المجتمع المدنى .

 

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بأعضاء الجمعية بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومديرى الصحة والتضامن الاجتماعي ومستشفى أسوان الجامعي. 

 

وقد أشار اللواء أشرف عطية إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستغطى جميع الخدمات الصحية والطبية ، وخاصة للمصابين بالأمراض الجلدية والجذام ، كما أنه سيتم دراسة فتح عيادة شاملة ومتخصصة لهم بمستشفى أسوان التخصصى العام بالتنسيق مع وزارة الصحة. 

محافظ أسوان يتفقد السوق السياحي لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل

محافظ أسوان يتفقد السوق السياحي لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل

تكريم محافظ أسوان لدعمه قافلة طبية للعيون

مشيداً بالجهود الإنسانية والوطنية العديدة التي تقدمها الجمعية والهادفة لخدمة أبناء المجتمع ومنها تنظيم قافلة تتضمن مساعدات طبية وعينية ، بجانب تقديم أنواع العلاج المختلفة لكافة الحالات ، مع نقل أي حالات أخرى تحتاج إلى جراحة بالقاهرة وعلاجها. 

 

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بتكريم أعضاء جمعية الجذام ، فيما قامت الجمعية بتكريم المحافظ وعدد من المسئولين وممثلى المجتمع المدنى .

 

فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية مسائية أستدعى خلالها المسئولين لمتابعة معدلات بتنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بميدان المحطة والسوق السياحى القديم.

 

حيث قاد اللواء أشرف عطية حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات علي خط التنظيم داخل السوق السياحي، وأيضاً أسواق الحارث والشواربي مع مصادرة أي بضائع تم وضعها بشكل مخالف لصالح دور الرعاية الإجتماعية ، موجهاً مسئولي الشركة المسئولة عن تطوير السوق السياحى القديم بتنفيذ كرفانات كنقاط ثابتة شرطية لتأمينه، مع تحقيق السيطرة الكاملة عليه بمنع دخول أى باعة جائلين بعد نقلهم للسويقات البديلة.

 

وأمر أشرف عطية بطرح المساحات الفارغة كمحلات من خلال المزاد العلني، بجانب الإلتزام بتوحيد الشكل واللون في اليافطات والتندات للمحلات والبازارات، علاوة مد الأجزاء الغير مغطاة بالمظلات الخشبية عند تقاطع شارع الحديثة للحفاظ على الطابع الأسوانى والشكل الحضارى للسوق.

 

مشدداً بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن ولاسيما مع قرب إنطلاق الموسم السياحى الجديد على أن يكون هناك تنسيق مباشر بين مسئولي الشركة والمسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والجهات المعنية بالمرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات لنهو الأعمال على أكمل وجه.

IMG-20210817-WA0148
IMG-20210817-WA0148

IMG-20210817-WA0147
IMG-20210817-WA0147
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اخبار المحافظات اللواء أشرف عطية اخبار أسوان جمعية أصدقاء مرضى الجذام المصابين بالجذام وزارة الصحة

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتفقد السوق السياحي لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل

مركز أسوان للتدريب والتنمية المهنية يعتمد كأول مركز بجنوب الصعيد

ترشيحاتنا

دعاء يوم عاشوراء لقضاء الحوائج .. أدعية زيادة الرزق وفك الكرب

الزمالك يقترب من الدرع.. ترتيب الدوري المصري

مش جديد على الرئيس.. البطلة الأولمبية جيانا فاروق تكشف وصية السيسي لها

لخلافات ثأرية.. الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين في قنا

في ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. قصة هجومه على مقالب رامز جلال

منع الممارسات الاحتكارية أهمها .. تعرف على أهداف جهاز حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

3 تحركات من الخطيب بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش بالدوري

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

مصدر بالأهلي: الإرهاق والتحكيم سبب التعادل مع طلائع الجيش

حدود التنسيق الدنيا تنخفض 10 %.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

المزيد

ساحة رأي

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ