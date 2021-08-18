محافظ أسوان يلتقى أعضاء جمعية أصدقاء مرضى الجذام ويؤكد دعم المحافظة لجهودهم

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على دعم المحافظة لكافة الجهود المبذولة لجمعية أصدقاء مرضى الجذام الخيرية لتقديم خدمات علاجية ومجتمعية متميزة للمرضى المصابين بالجذام سواء من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفى الجامعي ، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود من مؤسسات المجتمع المدنى .

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بأعضاء الجمعية بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومديرى الصحة والتضامن الاجتماعي ومستشفى أسوان الجامعي.

وقد أشار اللواء أشرف عطية إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستغطى جميع الخدمات الصحية والطبية ، وخاصة للمصابين بالأمراض الجلدية والجذام ، كما أنه سيتم دراسة فتح عيادة شاملة ومتخصصة لهم بمستشفى أسوان التخصصى العام بالتنسيق مع وزارة الصحة.

مشيداً بالجهود الإنسانية والوطنية العديدة التي تقدمها الجمعية والهادفة لخدمة أبناء المجتمع ومنها تنظيم قافلة تتضمن مساعدات طبية وعينية ، بجانب تقديم أنواع العلاج المختلفة لكافة الحالات ، مع نقل أي حالات أخرى تحتاج إلى جراحة بالقاهرة وعلاجها.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بتكريم أعضاء جمعية الجذام ، فيما قامت الجمعية بتكريم المحافظ وعدد من المسئولين وممثلى المجتمع المدنى .

فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية مسائية أستدعى خلالها المسئولين لمتابعة معدلات بتنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بميدان المحطة والسوق السياحى القديم.

حيث قاد اللواء أشرف عطية حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات علي خط التنظيم داخل السوق السياحي، وأيضاً أسواق الحارث والشواربي مع مصادرة أي بضائع تم وضعها بشكل مخالف لصالح دور الرعاية الإجتماعية ، موجهاً مسئولي الشركة المسئولة عن تطوير السوق السياحى القديم بتنفيذ كرفانات كنقاط ثابتة شرطية لتأمينه، مع تحقيق السيطرة الكاملة عليه بمنع دخول أى باعة جائلين بعد نقلهم للسويقات البديلة.

وأمر أشرف عطية بطرح المساحات الفارغة كمحلات من خلال المزاد العلني، بجانب الإلتزام بتوحيد الشكل واللون في اليافطات والتندات للمحلات والبازارات، علاوة مد الأجزاء الغير مغطاة بالمظلات الخشبية عند تقاطع شارع الحديثة للحفاظ على الطابع الأسوانى والشكل الحضارى للسوق.

مشدداً بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن ولاسيما مع قرب إنطلاق الموسم السياحى الجديد على أن يكون هناك تنسيق مباشر بين مسئولي الشركة والمسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والجهات المعنية بالمرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات لنهو الأعمال على أكمل وجه.

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