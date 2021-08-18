عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاجات سريعة للتخلص من تساقط الشعر في لمح البصر

تساقط الشعر
تساقط الشعر

علاجات سريعة من مطبخك يمكن أن تساعدك على التخلص من تساقط الشعر  جربيها بنفسك  لزيادة نمو الشعر.وفقا لموقع برايت سايد

1. التدليك

يعتبر تدليك فروة الرأس مهدئًا للغاية فهو يحفز الدورة الدموية ويجعل الشعر ينمو بشكل أسرع.

2. بياض البيض


الشيء الوحيد الذي يحتاجه شعر كل شخص لنمو أسرع للشعر هو تناول الكمية الكافية من  البروتين وتعد أحد أفضل الطرق للحصول على البروتين  هو تناول البيض أو استخدامه أيضًا كبلسم لشعرك ويمكنك تطبيق قناع البيض التالى على الشعر فقط افصلي بياض البيض وتدليك فروة الرأس به  واتركيه لمدة 15-30 دقيقة ثم اشطفيه جيدًا.

3. خل التفاح


هناك بالفعل العديد من المزايا المختلفة التي تأتي مع تطبيق خل التفاح على الشعر فهو يساعد على الاحتفاظ برطوبة الشعر  و علاج تساقط الشعر وتحفيز نموه

استشاري أمراض جلدية يوضح تأثير متلازمة ما بعد كورونا على الشعر والجلد

وداعا للصلع الوراثي.. اختراع جديد يعيد إنبات الشعر

4. الماء

 

تناول الكثير من الماء يساعد على الحفاظ على صحة الشعر وتخلص جسمك من السموم فى الوقت نفسه. 

5. نظام غذائي صحي


يجب الإعتماد  نظام غذائى صحى  غنى بالأحماض الدهنية وفيتامين د والبروتينات مثل

-الذي يحفز الكولاجين 

-اللوز الذي يحتوي على نسبة عالية من البيوتين 

-التوت الذي يحتوي على الكثير من فيتامين سي 

-الخضروات الورقية التي تحتوي على الكثير من الكيراتين.

6. زيت الخروع


 ضعي القليل من الزيت على أطراف شعرك قبل تجفيفه وتصفيفه فهو يخلصك للأبد من تقصف الشعر 

7. زيت جوز الهند 


زيت جوز الهند  مرطب رائع ومليء بمضادات الأكسدة التى  تحمي الشعر من أشعة الشمس الضارة.

8. عصير ليمون
 

إذا كنت ترغب في تفتيح شعرك دون استخدام الكثير من المواد الكيميائية جربي عصير الليمون. أيضًا ، إذا وضعته في زجاجة رذاذ مع بعض الماء وحوالي ملعقة صغيرة من الزيت الخفيف ، يمكن أن يمنع شعرك من الجفاف وتفتيح الشعر 

9. الزيوت العطرية
 

كثيرة هى الزيوت الأساسية  لصحة الشعر ونموه  فمثلا يزيد زيت اللافندر من اللمعان ويضيف الرطوبة إلى الشعر الجاف بشكل طبيعى

. يساعد زيت الليمون على تهدئة قشرة الرأس. أما زيت النعناع يزيد الدورة الدموية و زيت البابونج يهدئ فروة الرأس و يساعد زيت إكليل الجبل على منع ظهور الشيب كما أنه يساعد على تقوية شعرك.

 

الشعر تساقط الشعر الشعر ينمو بشكل أسرع خل التفاح على الشعر تقصف الشعر الرطوبة إلى الشعر

موضوعات متعلقة

علاج تشقق القدمين فى يومين فقط .. وصفات مجربة

نشرة المرأة والصحة ..تورم مناطق فى الجسم تدل على الإصابة بالكبد الدهنى بعد الأربعين .. أسرع الحيل لإنقاص الوزن.. علاج تشقق القدمين نهائيا

بمجرد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. لو مجابش مجموع.. إليك كيف تحمي ابنك من الانتحار بسبب الثانوية.. واحذر من هذه العبارات

بعلاجات من مطبخك .. تخلصي من تشقق القدمين نهائيا بأسرع وقت

القضاء على تشقق القدمين الشديد من مطبخك بأسرع علاجات طبيعية

علاج تشقق الكعبين فى لمح البصر بـ12 حيلة سريعة

اعتلال الشبكية السكري .. كل ما لا تعرفينه عن أسباب الإصابة به

بعد سن الأربعين .. تعرف على أسرع الحيل لإنقاص الوزن

ترشيحاتنا

المحافظات|أمن قنا ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين .. انتحار طالبة وإصابة طالب بسبب الثانوية العامة بالمنوفية..٧ فصول ذكية للقضاء على التسرب من التعليم بجنوب سيناء

هل يجوز لمن استيقظ قبل الظهر أن ينوي صيام عاشوراء؟ الإفتاء تجيب

إياتا: قطاع الطيران شهد انخفاضا للمسافرين في 2020 لم يحدث منذ 70 سنة

تعرف على إجراءات تسجيل العلامة التجارية للمنتجات بـ قانون الملكية الفكرية

نجاح كبير لـ سامسونج رغم تراجع مبيعات هواتفها الذكية Galaxy S21.. تفاصيل

النتيجة ليست نهاية المطاف.. تعليق جديد من عمر كمال على الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

3 تحركات من الخطيب بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش بالدوري

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

حدود التنسيق الدنيا تنخفض 10 %.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

مصدر بالأهلي: الإرهاق والتحكيم سبب التعادل مع طلائع الجيش

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

المزيد

ساحة رأي

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ