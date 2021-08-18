علاجات سريعة للتخلص من تساقط الشعر في لمح البصر

علاجات سريعة من مطبخك يمكن أن تساعدك على التخلص من تساقط الشعر جربيها بنفسك لزيادة نمو الشعر.وفقا لموقع برايت سايد

1. التدليك

يعتبر تدليك فروة الرأس مهدئًا للغاية فهو يحفز الدورة الدموية ويجعل الشعر ينمو بشكل أسرع.

2. بياض البيض



الشيء الوحيد الذي يحتاجه شعر كل شخص لنمو أسرع للشعر هو تناول الكمية الكافية من البروتين وتعد أحد أفضل الطرق للحصول على البروتين هو تناول البيض أو استخدامه أيضًا كبلسم لشعرك ويمكنك تطبيق قناع البيض التالى على الشعر فقط افصلي بياض البيض وتدليك فروة الرأس به واتركيه لمدة 15-30 دقيقة ثم اشطفيه جيدًا.

3. خل التفاح



هناك بالفعل العديد من المزايا المختلفة التي تأتي مع تطبيق خل التفاح على الشعر فهو يساعد على الاحتفاظ برطوبة الشعر و علاج تساقط الشعر وتحفيز نموه

4. الماء

تناول الكثير من الماء يساعد على الحفاظ على صحة الشعر وتخلص جسمك من السموم فى الوقت نفسه.

5. نظام غذائي صحي



يجب الإعتماد نظام غذائى صحى غنى بالأحماض الدهنية وفيتامين د والبروتينات مثل

-الذي يحفز الكولاجين

-اللوز الذي يحتوي على نسبة عالية من البيوتين

-التوت الذي يحتوي على الكثير من فيتامين سي

-الخضروات الورقية التي تحتوي على الكثير من الكيراتين.

6. زيت الخروع



ضعي القليل من الزيت على أطراف شعرك قبل تجفيفه وتصفيفه فهو يخلصك للأبد من تقصف الشعر

7. زيت جوز الهند



زيت جوز الهند مرطب رائع ومليء بمضادات الأكسدة التى تحمي الشعر من أشعة الشمس الضارة.

8. عصير ليمون



إذا كنت ترغب في تفتيح شعرك دون استخدام الكثير من المواد الكيميائية جربي عصير الليمون. أيضًا ، إذا وضعته في زجاجة رذاذ مع بعض الماء وحوالي ملعقة صغيرة من الزيت الخفيف ، يمكن أن يمنع شعرك من الجفاف وتفتيح الشعر

9. الزيوت العطرية



كثيرة هى الزيوت الأساسية لصحة الشعر ونموه فمثلا يزيد زيت اللافندر من اللمعان ويضيف الرطوبة إلى الشعر الجاف بشكل طبيعى

. يساعد زيت الليمون على تهدئة قشرة الرأس. أما زيت النعناع يزيد الدورة الدموية و زيت البابونج يهدئ فروة الرأس و يساعد زيت إكليل الجبل على منع ظهور الشيب كما أنه يساعد على تقوية شعرك.