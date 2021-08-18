مدرب البطلة جيانا فاروق: تكريم الرئيس السيسي بمثابة الأب الذي يكرم أبناءه|فيديو

قال محمد عبد الرجال مدرب اللاعبة جيانا فاروق، الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، إن مصر من الدول التي لها باع كبير فى الأولمبياد على مدار التاريخ.

وأضاف عبد الرجال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أنه “كنا عايزين 20 ميدالية”، مشيرا إلى أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة الاب الذي يكرم أبناءه.

وتابع مدرب اللاعبة جيانا فاروق، أن الرئيس السيسي وجه رسالة هامة، وأكد على أهمية الرياضة، موضحاً أن هناك سعادة وفخراً واعتزازاً من تكريم الرئيس.



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استقبال الرئيس السيسي للاعبين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية التي توجت بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخير طوكيو 2020، ومنح الرئيس السيسي وسام الرياضة من الطبقة الأولى للاعبة الكاراتيه فريال عبد العزيز ومدربها هاني قشطة.

كما ومنح الرئيس السيسي وسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي ومدربه عبد الرحمن محمد، ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ومدربها محمد عبد الرجال، ولاعب المصارعة محمد إبراهيم ومدربه محمد أحمد، ولاعبي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى ومدربَيهما أسامة سيد ومحمد مجدي والمدير الفني أوسكار سالازار.