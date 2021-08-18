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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم إصابتها بكورونا.. ياسمين الخطيب تتخلى عن العزل الصحي بسبب الزمالك

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب، صورة لها، عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”، ظهرت خلالها وهي تتابع مباراة فريقها المفضل «الزمالك» أمام وادي دجلة، والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز الأبيض بهدف، وتصدره للدوري. 

 

ورغم إصابتها بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، إلا أن ياسمين الخطيب تابعت مباراة الزمالك ووادي دجلة مع زوجها، لتثير جدلا بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية والعزل عن غير المصابين.

 

 

إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

 

وقبل أيام، كشفت الإعلامية  ياسمين الخطيب لصدى البلد عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

 

وقالت ياسمين الخطيب: "أنا تعبانه جدا، ويارب الفترة المقبلة تمر على خير، وأتعافى من فيروس كورونا ".

 

وأضافت ياسمين الخطيب :" اتضح أنني قد أصبت بفيروس كورونا يوم كتب كتابي أنا ومجموعة من أصدقائي الذين حضروا الفرح ، وجميعنا يخضع للعزل المنزلي ".

 

وكتبت الإعلامية ياسمين الخطيب، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد أيام قليلة من خفل زفافها. 

 

وكتبت ياسمين الخطيب في منشورها على فيسبوك: «إيجابي كورونا.. بعتذر لكل الأحباء إللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمئنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعاً بخير».

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ادعولي تعبانة جدا.. تطورات حالة ياسمين الخطيب بعد إصابتها بـ كورونا

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يوم كتب كتابي.. ياسمين الخطيب تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بـ كورونا..خاص

 

زفاف ياسمين الخطيب

 

احتفلت مؤخرا الإعلامية ياسمين الخطيب بحفل زفافها، على رجل الأعمال رمضان حسني، وذلك بحضور الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة  في فندق Royal Maxim Palace Kempinski Cairo.

 

وأعلنت ياسمين الخطيب لجمهورها ومتابعيها عن ارتباطها بشكل غير مباشر، حيث نشرت عبر خاصية الإستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة رومانسية تجمعها بأحد الأشخاص وعلقت عليها : لقيت الطبطبة.

 

التريند 

 

حلت الفنانة "ياسمين الخطيب" ضيفة مع الإعلامى" أحمد سالم "فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس" و تحدثت عن أهمية التريند بالنسبة لها.

 

وقالت" الخطيب"، إن كل شخص يريد أن يشعر بالاهتمام وذلك ليس تهمة للشخص الذى يريد أن يحظى بالاهتمام، منوهة إلى أنها تكره ركوب التريند و عند حدوث ذلك من قبل لم يكن عن عمد .

 

وأضافت، أن الشعور بالتواجد و الإهتمام هو شعور يريده كل شخص و بالأخص فى مجال الإعلام،موضحة أن جزء من نجاح كل شخص يعمل فى مجال الإعلام هو تسليط الضوء و الاهتمام.

 

وأوضحت، أن هناك أشخاص يريدون أن يلفتوا نظر الآخرين إليهم حتى و إن كلفهم الأمر أن يرتدوا ملابس عارية،مؤكدة أنها ليست من تلك الأشخاص الذين يسعون لذلك.

 

وتابعت:" أن كثير من الأشخاص عندما يتصدرون التريند يقومون بتسخين الموقف من خلال اصدارهم لعدة تصريحات ،معقبة :"النوع ده من تسليط الأضواء مزعج جدا".

 

اغانى المهرجانات 

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إن الجميع فى حفلات الزفاف يقومون بتشغيل أغاني المهرجانات ويرقصون عليها والكثير من الأشخاص يستمعون إليها أثناء قيادة السيارة.

 

وأضافت ياسمين الخطيب، خلال لقائها مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج "لحظات جريئة" على قناة "القاهرة و الناس"، أننا جميعا نستمع إلى الأغاني خاصة المهرجانات.

 

وأوضحت ياسمين الخطيب، أن الكثير من الشعب المصرى دائمآ يحب أن يضع نفسه فى أجمل صورة من الخارج، وبننسي إللى لابسينه من تحت.

 

وأكدت، أن هناك الكثير من الأماكن المخصصة للحفلات والسهرات الليلية تقوم بتشغيل المهرجانات، مندهشة من وصف الناس له بأنه فن هابط وهم يستمعون إليه.

 

وتابعت ياسمين الخطيب أن المهرجانات نوع من أنواع الفن وتراه لطيف جدا ويعبر عن كثير من هموم وأحلام الشعب المصري.

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