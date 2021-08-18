انخفاض درجات الحرارة لمدة 48 ساعة قادمة.. وتحذير من أمواج البحر الأحمر

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم، الأربعاء، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة، على معظم أنحاء الجمهورية؛ ليسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، أنه بانخفاض درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة القادمة؛ يعود الطقس ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وباقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية المصاحبة لانخفاض درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة القادمة، يكون هناك تكوُّن للشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد أيضا على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية- بالتزامع مع انخفاض درجات الحرارة، ووجود نشاط قوي للرياح- من أن الموج في البحر الأحمر يكون ما بين المعتدل إلى المضطرب أكثر، حيث يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار، والرياح السطحية تكون قوية، واتجاهها شمالية غربية، وسرعتها تصل إلى 27 عقدة/ساعة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26

السواحل الشمالية الغربية 31 للعظمى والصغرى 25

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 26

جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 28

وبالنسبة للرطوبة المتوقعة خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى والصغرى 35

السواحل الشمالية الغربية 90 للعظمى والصغرى 40

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30

شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 15