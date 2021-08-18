إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالعصي والشوم بأسيوط

أصيب 4 أشخاص، اثر مشاجرة بالشوم والعصى نشبت بين أبناء عمومة بمركز البداري التابع لمحافظة أسيوط نتيجة لهو الأطفال.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالى مركز البداري بنشوب مشاجرة بين أبناء عمومة ووقوع مصابين.



وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين إصابة "كمال.ع" 55 عامًا، و"عبد الله. ك. ع" 51 عامًا، و"محمد.ك.ع" 25 عامًا، و"جمال.ع" 57 عامًا، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، بينما دلت التحريات الأولية أن سبب المشاجرة نتيجة لهو الأطفال.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وتحرير المحضر اللازم.