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برلمان

برلماني: الدولة وضعت رؤية شاملة ومتكاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي

النائب حسن عمار،
النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب

أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن الدولة وضعت رؤية شاملة ومتكاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي تستهدف إدخال روافد ومسارات جديدة وغير تقليدية في استراتيجيات التعليم، تتمثل في التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية بما يوافق النظم العالمية، وتزويدها بكافة التخصصات المطلوبة لسوق العمل، وعقد شراكات مع الجامعات التكنولوجية المتميزة في بعض دول العالم.

وأضاف «عمار» فى بيان صحفى له، أن جامعة مصر المعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعكس رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لخلق جيل جديد من خبراء المعلوماتية على قدر رفيع من العلم والمهارات لتحقيق وثبة نوعية فى موقع مصر فى الساحة المعلوماتية الدولية، وإتاحة تعليم متخصص على أعلى مستوى فى مجالات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لأحدث التطورات والأساليب الأكاديمية ومن خلال شراكات مع كبرى الجامعات العالمية بهدف تخريج كوادر شابة متميزة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجى العالمى الذى يشهده العالم وليكونوا القوة الدافعة للابتكار التكنولوجى ولبناء مصر الرقمية التى تضم عددا ضخما من المشروعات التى تستهدف استخدام التكنولوجيات الحديثة لتحقيق التقدم والتنمية فى المجتمع المصري.

وأشار «عمار»، إلى أن الجامعات التكنولوجية تعد هدية رئيس الجمهورية للشباب المصري، فهي جامعات المستقبل، وتعمل هذه الجامعات على إعداد الطلاب لسوق العمل وكيفية مواكبة التطور التكنولوجي فيصبح الخريج مؤهلاً للسوق الداخلي والخارجي ولدية القدرة على التفكير والإبداع، مضيفًا أنها تعمل على تطوير قدرات الشباب للخروج إلى مجال العمل المناسب في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تعمل على تهيئة المناخ والبنية التحتية الداعمة للاستثمار لإقامة مجتمع رقمى، تمهيدًا لتطبيق الذكاء الاصطناعى فى مختلف المجالات ذات الأولوية، مثل خدمات الرعاية الصحية والزراعة والتصنيع وإدارة المدن الذكية.

التعليم العالي الجامعات التكنولوجية جامعة مصر المعلوماتية العاصمة الإدارية الجديدة رئيس الجمهورية

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