الأول مكفوفين في الثانوية الأزهرية: مكالمة الإمام الأكبر شرف والقرآن نور طريقي

كرم الطالب عصام محمد إبراهيم سيد ، المركز الأول على الثانوية الأزهرية 2021 "مكفوفين".

وقال الطالب عصام محمد، إنه من قرية منية المباشرين مركز زفتي محافظة الغربية، وحصل على المركز الأول مكفوفين في الثانوية الأزهرية، وهذا توفيق من الله عزوجل، لأنني كنت على ثقة كبيرة أن الله لن يخذلني .

مكالمة شيخ الأزهر

وتابع: مكالمة شيخ الأزهر كانت شرف عظيم جدا لي وكانت فرحة كبيرة جدا لأمي وأبي، وأهل بلدي جميعا، وأتمنى من الله دوام التوفيق في الفترة القادمة لأحقق ما أتمناه للأمة الإسلامية.

وذكر أنه بدأ حفظ القرآن الكريم في الرابعة من عمره وأنهاه في سن التاسعة ، والتحق بمعهد القراءات بجانب المعهد الأزهري، ولم يشعر بضغوط في الدراسة لأن الله وفقه قدر المستطاع في هذه المرحلة وساعده في ذلك شيخه إبراهيم الخشن.

واستكمل: حفظت متن تحفة الأطفال والجذرية وإجازة في القراءات لحفظ عن عاصم، وحفظت متن الشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغري، وحصلت على إجازة في القراءات العشر الصغري، وفي طريقة للإجازة في القراءات العشر الكبري.

وأكد أن القرآن الكريم هو النور الذي فتح الله له به أبواب كثيرة جدا وهيئ الله له الظروف والأشخاص الذين يقدمون الدعم له حتى لا يشعر بتعب الإعاقة والوصول إلى مرحلة الرضا والتمتع بالحياة.