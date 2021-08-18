توقعات تنسيق الجامعات 2021.. الطب والأسنان لن تقلا عن الـ90% والصيدلة تتخطى 88%

يترقب طلاب الثانوية العامة بشعبة علمي علوم توقعات تنسيق الجامعات 2021 وسط أجواء من القلق التي تسيطر بسبب إنخفاض مجاميع الطلاب هذا العام.

وقال الدكتور حسن خالد رئيس لجنة القطاع الطبي ، بالمجلس الأعلى للجامعات إن كليات الطب البشري بالجامعات المصرية ستستقبل ما يزيد عن 10 آلاف طالب خلال تنسيق الجامعات 2021 .



وأضاف "خالد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن اعداد الطلاب الذين سيتم استقبالهم هذا العام لن تقل أو تزيد بنسبة كبيرة عن الأعداد التي استقبلتها كليات الطب البشري على مدار الأعوام الماضية.

بينما أعلنت وزيارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه فقد تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة ، موضحة أن الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثرأي بنسبة 88.41% فأكثر 22954

16 الف طالب والذين يستهدفوا كليات الطب والصيدلة والاسنان

وقد قال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، إن شعبة علمي علوم وصل عدد الطلاب الذين حصلوا بها على أكثر من 90 % هم 16 الف طالب والذين يستهدفوا كليات الطب والصيدلة والاسنان.

بينما أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم بكليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية قد يصل إلى 3 آلاف طالب بينما كليات الصيدلة بتخطى الـ7 آلاف وقد يصل إلى 8 آلاف طالب.

وبمقارنة الاعداد التي سيتم استقبالها بكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة يتضح أن الحد الأدنى لكليات الطب البشري والأسنان سيتخطى الـ90% بينما سيقل الحد الأنى لكليات الصيدلة عن الـ 90% .

