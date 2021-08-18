تفاصيل جديدة في قضية نسانيس حدائق الأهرام

ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، مساء يوم الإثنين الماضي ، القبض على مالك النسانيس الهاربة في منطقة حدائق الأهرام، بعد أن تسببت في حالة من الذعر والخوف لسكان المنطقة خلال الساعات الماضية.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من سكان منطقة حدائق الأهرام بمشاهدة «نسانيس» تتجول على شرفات العقارات والأشجار الموجودة في المنطقة.

تفاصيل هروب نسانيس من شقة في حدائق الأهرام

وشهدت منطقة حدائق الأهرام، انتشار أمنيا؛ بعد تعدد شكاوى من قاطني الهضبة، بمشاهدة "نسانيس" تتجول أعلى شرفات العقارات وعلى الأشجار.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تداول منشورات على موقع التواصل الاجتماعي، وبلاغات من أهالي حدائق الأهرام، بمشاهدة نسانيس تتجول بعدة مناطق في عدة شوارع.

وجرى إخطار الطب البيطري، والاستعانة بمختصين؛ للتعامل مع تلك النوعية من الحيوانات، للامساك بهم حيث أشارت التحريات الأولية أن نسناسان أحدهما كبير والآخر صغير.