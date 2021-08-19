عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مشروعات البرلمان: سأتقدم بتعديل تشريعى جديد على قانون وحدات الطعام المتنقلة

النائب محمد مرعى
النائب محمد مرعى ، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة

قال النائب محمد مرعى ، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان أن الأثر التشريعى لقانون وحدات الطعام المتنقلة لم يطبق بالصورة التى كنا نأملها.

وأشار مرعى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون وحدات الطعام المتنقلة أتاح الترخيص لوحدات الطعام المتنقلة من وحدات الحكم المحلى ولمدة 3 سنوات من الجمعيات والمحافظات ، قائلا للأسف لم تقوم أى جمعية أهلية بالسماح بالترخيص ، كما أنها المحافظات التى سمحت بالترخيص تعد على أصابع اليد ، كما أن المحافظات لم تحدد الأماكن المتنقلة.

وكشف رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان عن أنه سيتقدم بتعديل تشريعى جديد على قانون وحدات الطعام المتنقلة ، بحيث يتم إزالة المعوقات فى القانون ، من خلال السماح لجهاز تنمية المشروعات بترخيص وحدات الطعام بعد تحديد الأماكن من جهات الولاية ، مع منحهم إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات ومنحهم تمويل ميسر.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد اختتم أعمال دور الانعقاد الأول ، و بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، و بلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على ان تكون اول اعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالأدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق و ان حصلت  بموجبه على ثقة المجلس ،و ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية و النهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية و الري و قانون الصكوك السيادية و منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة و زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بانشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و اسرهم و مشروع قانون بشان بعض شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها و قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

و في مجال الأدوات الرقابية  تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.

قانون وحدات الطعام المتنقلة وحدات الحكم المحلى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان جهاز تنمية المشروعات مجلس النواب

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات.. أول غابة من المنحوتات تحت الماء في العالم.. الصين تنهي رحلتها الاستكشافية على المريخ.. وهذا الدواء يساعد في علاج سرطان الثدي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-8-2021.. والقنوات الناقلة

يوضح حكم أرباح "التيك توك".. "الأزهر" يجيب

سعر و مواصفات تويوتا أفانزا موديل 2021 في السعودية

أخبار العالم|مباحثات أمريكية سعودية بشأن أفغانستان.. وقرار كويتي عاجل حول مصر

فريال أشرف تكشف دور صوت والدتها في حصد الميداليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. تفاصيل

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

"الأطباء" توجه الشكر إلى الفريق المعالج لـ ياسمين عبدالعزيز.. اعرف السبب| فيديو

آخر تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا .. فيديو

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

فيديو

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ