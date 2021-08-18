عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته

الرئيس الأفغاني أشرف
الرئيس الأفغاني أشرف غني

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن الإمارات استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته لاعتبارات إنسانية.

وكانت مصادر لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية قد قالت، إن السفارة الأفغانية في طاجيكستان، طلبت من الإنتربول، اعتقال الرئيس أشرف غني ومدير مكتبه ومستشار الأمن القومي بتهمة سرقة أموال عامة.

كما استبدلت السفارة الأفغانية صورة أشرف غني، بصورة نائبه أمر الله صالح، الذي قال في وقت سابق، إنه ووفقا للدستور، فهو الرئيس المؤقت لأفغانستان، كما رفض تسليم السلطة لطالبان، ووصفها بالحركة الإرهابية.

قتلي واحتفالات في الملاهي والجيم.. فيدوهات ترصد مشاهد مرعبة وغريبة لعناصر طالبان

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

وبالتزامن مع سقوط كابل في يد حركة طالبان الأحد، كشف مصدر في السفارة الروسية في كابل، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني فر من كابل، بسيارات مليئة بالمال، وما لم يتمكن من حمله معه بقي على مدرج الإقلاع بالمطار.

وتحدث السكرتير الصحافي للبعثة الدبلوماسية الروسية نيكيتا ايشينكو، عن سقوط الحكومة الأفغانية، وقال إن أكثر ما يصور ذلك بدقة، هو كيف هرب غني من أفغانستان، مبيناً أن أربع سيارات كانت مكدسة بالمال، حاولت إدخال قسم آخر من المال إلى طائرة هليكوبتر، لكنها لم تتسع لكل الأموال، ولذلك بقي بعضها على مدرج الإقلاع والهبوط في المطار، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وفي وقت سابق، أكد أمر الله صالح، النائب الأول للرئيس الأفغاني، أنهم لم يفقدوا روح النضال "خلافا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي"، وأنهم يرون فرصا هائلة أمامهم لمقاومة طالبان.

وشدد صالح على أنه "الرئيس الشرعي المؤقت"، بعد هروب الرئيس أشرف غني من أفغانستان عقب سيطرة طالبان على البلاد.

وكتب نائب الرئيس الأفغاني على حسابه في "تويتر" يقول: إنه طبقا لدستور أفغانستان "في حالة غياب أو هروب أو استقالة أو وفاة الرئيس، يصبح نائب الرئيس هو الرئيس المؤقت للبلاد".

وأفاد أمر الله صالح بأنه يوجد "حاليا داخل أفغانستان وأنا الرئيس الشرعي المؤقت. كما أنني أتواصل مع جميع القادة لتأمين دعمهم وتوافقهم".

كما دعا نائب الرئيس الأفغاني مواطني بلاده إلى "الانضمام إلى المقاومة"، والتأكيد للعالم بأن أفغانستان ليست مثل فيتنام، مشيرا إلى ضرورة أن يثبت الأفغان أن بلادهم ليست فيتنام "وأن طالبان لا تشبه الفيتكونج".

الرئيس الأفغاني أشرف غني الامارات أفغانستان طالبان أمريكا

موضوعات متعلقة

قتلي واحتفالات في الملاهي والجيم.. فيدوهات ترصد مشاهد مرعبة وغريبة لعناصر طالبان

وزير خارجية فرنسا: على طالبان إثبات تغير سلوكها عن الماضي

ترشيحاتنا

تباين أداء المؤشرات.. 3.5 مليار جنيه حجم التداول في البورصة اليوم

أخبار التعليم | صدى البلد ينشر توقعات تنسيق الجامعات 2021 .. ومنع المعلمين من دخول المدارس إلا بعد تلقي لقاح كورونا

سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 - 8 - 2021

الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته

هل يمكن منح لقاح كورونا للأطفال الأقل من 12عاما؟.. استشاري مناعة يجيب

الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع المدرسين والموظفين والعمال من دخول المدارس إلا بعد تلقي لقاح كورونا

الكاف يلزم الأهلي والزمالك بتشكيل فريق كرة نسائي للمشاركة في البطولات الإفريقية

في إجازة للتفكير.. أخر تطورت انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك.. تفاصيل

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

توقعات تنسيق الجامعات 2021.. كليات الهندسة تدخل في المرحلة الثانية

حالة واحدة تعلن تتويج الزمالك رسميا بلقب الدوري الممتاز الجمعة المقبل

شوبير يصدم الأهلاوية : انسوا..الزمالك بطل الدورى عن جدارة

بعد تألقه مع الأهلي.. كهربا يخترق حسابات حسام البدري في منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج آلام القولون بدون أدوية

بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

فيديو

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

فيديوجراف.. الشاطر اللي يجيب فلوس.. رسائل النجوم لطلاب الثانوية العامة

كل ما تريد معرفته عن مسلسل عمرو دياب الجديد على نتفليكس

المزيد

ساحة رأي

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

فاطمة يوسف تكتب: شقاوة عادية ولا فرط حركة

د.انجي إبراهيم تكتب: قُرح الفم.. هل مؤشر لمرض خطير؟ وكيف يمكن تجنبها؟

د.فتحي حسين يكتب: تكويد الصحف

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ