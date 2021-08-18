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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء في وفاة كريمة النائب مجدي عاشور بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واجب العزاء للنائب مجدي عاشور عضو مجلس النواب ، في وفاة المغفور لها كريمته ، وذلك بمدينة الزقازيق.

 

قدم المحافظ خالص العزاء و المواساه لأسرة الراحلة الكريمة داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء و الصبر والسلوان .

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رافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد محمود رئيس حي أول الزقازيق ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق .

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