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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يناقش خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

صدى البلد

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

 

تناول الاجتماع مناقشة مديري المستشفيات لخطة العمل، وبعض السلبيات الموجودة بتقارير المرور الإشرافية علي المستشفيات، ووضع الخطط التصحيحية والحلول المناسبة لها، كما ناقش وكيل الوزارة الإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بالمستشفيات، وخطة تطعيم المواطنين المترددين علي المستشفيات، بلقاح كورونا، وتفعيل نقاط التطعيم الثابتة بالمستشفيات.

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كما ناقش ما تم تنفيذه ببرنامج الزمالة المصرية داخل المستشفيات، والتأكيد علي استكمال توفير قاعات للتدريب مجهزة بشاشات للعرض، ومزودة بأحدث الوسائل التعليمية، وتوفير السكن اللائق للمدربين والمتدربين من الأطباء، وبما يتناسب مع الأعداد الموجودة، وجودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، ومتابعة سجل الانتظام وكتاب الأنشطة العلمية للزمالة، وموجهاً مديري المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد جميع الأقسام الطبية بالمستشفيات ضمن برنامج الزمالة المصرية، والتنسيق الكامل والمستمر بين منسق برنامج الزمالة بالمديرية ومنسقي الزمالة بالمستشفيات.

 

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الأقسام الطبية الذي تم اعتمادها حتى الآن ببرنامج الزمالة المصرية بلغت 217 قسمًا بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، كما شدد علي المرور المكثف لمختلف الأقسام الطبية، ومعالجة أي سلبيات وأي معوقات تؤثر علي سير العمل، وشدّد على مديري المستشفيات بالانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية ذات المستوي الثالث، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإجراء جراحات الأورام السرطانية والمخ والأعصاب والعظام للمرضى بمستشفيات الصحة.

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