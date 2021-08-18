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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية عن شروط تلقي اللقاح لبدء العام الدراسي: يضمن عودة آمنة للجميع

صدى البلد

قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن عدم السماح بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بصحة المواطنين، مؤكدة أن هذا الاهتمام أصبح يترجم في صورة قرارات واجراءات يتم اتخاذها على أرض الواقع.

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وأضافت السيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن تطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس، سيكون له دور فعال في العودة الآمنة للعام الدراسي الجديد، حيث إن الأمر يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات نظرا للتزاحم وكثرة الأعداد المتواجدة بالأماكن التعليمية.

 

وأشارت الى ضرورة أن يكون هناك متابعة من قبل المسئولين حول تلقي التطعيمات واللقاحات بشكل آمن، مشيدة بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن التشديد على أن كل رئيس جامعة سيكون مسئولا عن متابعة عملية تلقي التطعيمات لجميع العاملين والطلاب بجامعته، مع توفير وزارة الصحة اللقاحات لهم، حتى يكون هناك تنفيذ صحيح.

 

ولفتت الدكتورة صبورة السيد الى أننا في حاجة لاتخاذ كافة الاجراءات والقرارات التي تهدف إلى مواجهة فيروس كورونا، وذلك سواء في الهيئات والمؤسسات التعليمية، أو في القطاعات الأخرى، مطالبة بضرورة الالتزام بهذه القرارات من قبل المواطنين.

 

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا إلي جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح كورونا  للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.

 

جاء ذلك في ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالصحة العامة للعاملين بالتعليم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس حتي يتسني لنا بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من انتشار فيروس كورونا.

 

ونص الكتاب الدوري علي :

تشكل  لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة، وعضوية مديري المراحل بالمديرية والإدارة تكون مهمتها إعداد قاعدة بيانات للعاملين علي مستوي المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسئولية مدير المدرسة تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

 

ستقوم اللجنة بإخطار من لم يقوموا بالتسجيل بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021.

 

لن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية.

 

سيتم تكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بمساعدة العاملين للتسجيل علي موقع وزارة الصحة والسكان (العاملين بوزارة التربية والتعليم) لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد الحدد للجرعات.

 

يقوم  مديرو المديريات التعليمية بسرعة التنسيق مع مديري مديريات الصحة بالمحافظة من خلال المحافظين لتنفيذ التعليمات المرسلة إليهم، مع ضرورة موافاة نائب الوزير لشئون المعلمين بتقرير يوضح الموقف النهائي لعدد ونسب مئوية لـ (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلق أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) من خلال الإيميل الخاص [email protected] مع ضرورة إخطار مدير مديرية الصحة والسكان بنسخة من التقرير.

اللقاح وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم السيسي مجلس النواب رئيس الوزراء التعليم الفني فيروس كورونا وزارة الصحة والسكان

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