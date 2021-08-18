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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كحمل يساق إلى الذبح.. ترامب ينتقد انسحاب بايدن من أفغانستان

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قرار جو بايدن بالانسحاب من أفغانستان ووصفه بأنه مثل "حمل يساق إلى الذبح" لأن القوات الأمريكية انسحبت من البلاد، وتركت المواطنين الأمريكيين تحت رحمة حركة طالبان وللمصير المجهول.

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ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، قال ترامب، اليوم الأربعاء، في برنامج فوكس بيزنس: "كان علي بايدن إخراج الناس من هناك. هل يمكنك تخيل عودة جيشك إلى ديارهم وترك كل هؤلاء الأشخاص، هذا ما يسمى حمل تساق إلى الذبح".  

وقال القائد العام السابق للجيش الأمريكي لـ بايدن، عن تخلي الجيش عن السفارة الأمريكية في كابول "لقد عاد جيشك إلى الوطن، ونسوا المواطنين الأمريكيين ، ونسوا حماية السفارة".

وقال ترامب إن عدم قدرة الرئيس بايدن على إجلاء الآلاف من المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا في البلاد يعرضهم لخطر استخدامهم كرهائن من قبل طالبان.

وأضاف ترامب: "الانسحاب هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله، لكن الطريقة التي انسحبوا بها كارثية. لم يكن هناك انسحاب أسوأ من هذا. ولم تكن هناك مجموعة أكثر غباء من الناس تقوم بالانسحاب. هذا أمر لا يصدق عندما يغادر الجيش أولاً ثم يقولون، "أوه، يجب أن نعود ونحصل على مواطنينا".

وقارن ترامب الظروف التي خلقها بايدن في أفغانستان بأزمة الرهائن الإيرانيين في عهد الرئيس جيمي كارتر في البيت الأبيض.

وقال: "نحن نتعامل مع حركة طالبان، وهم يقولون الآن، لدينا 40 ألف رهينة أميركي، هذه هي الطريقة التي يفكرون بها".

وأضاف: "إذا كنت تعتقد أن هذا الأمرانتهى، فأنت لم تر شيئًا، ولن يكون هذا شيئًا مقارنة بجيمي كارتر مع رهائنه. لقد خسر كل شئ بسبب ذلك. لديهم 40 ألف شخص، ناهيك عن جميع الأفغان الآخرين الذين كان من المفترض أن نساعدهم".


وأكد ترامب إنه لم يكن ليدع المتمردين يضعون أيديهم على أي أسلحة أمريكية:

وقال "عليك إخراج موظفيك، وعليك إخراجهم أولاً. ثم تقوم بإخراج معداتك، وبعد إخراج معداتك، لأنني كنت سأفعل ذلك. والآن يتم استخدام السلاح الأمريكي من قبل طالبان، إنه ببساطة أمر سخيف".

وأكد ترامب أن أمريكا تركت معدات بمليارات الدولارات في أفغانستان في سعيها لمغادرة البلاد.

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