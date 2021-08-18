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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدراسات العليا.. تعرف على شروط الالتحاق بقسم الفلسفة ببرنامج الدكتوراة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة، عن شروط الالتحاق بقسم الفلسفة ببرنامج الدكتوراه للعام الجامعى 2021-2022.

 

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، على الطالب المتقدم للالتحاق بقسم الفلسفة لابد من من إجادة إحدى اللغات الاجنبية و اجتياز المقابلة الشخصية. 

 

وكان قد صرح  الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط القبول ببرنامج الدكتوراه  لعام 2021-2022 .

 

وقال الدكتور شريف شاهين ، يشترط لقيد الطالب ببرنامج الدكتوراه أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير فى الآداب بتقدير جيد جدًا على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية مُعادلة لها وأن يجتاز امتحانات القبول المطلوبة فى القسم الذى يرغب فى الالتحاق به .

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الأوراق المطلوبة للتقديم على ماجستير


يوجد عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم بدرجة الماجستير من الطلاب المتقدمين يجب توافرها قبل التقديم وجاءت كالآتى:
1- شهادة البكالوريوس المؤقته بالتقدير المطلوب للمتقدمين للقيد بـ الدبلوم أو الماجستير.
2- بيان بدرجات الطالب خلال سنوات الدراسة  
3- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
4- صورة بطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومى" .
5- عدد 6 صور شخصية مقاس 4x6 سم .
6- موافقة جهة العمل على القيد و الدراسة .
7- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال إذا كانت الدراسة تحتاج للتفرغ (أو حسب نص اللائحة الداخلية للكلية) .
8- شهادة الموقف من التجنيد (مؤجل / معافى مؤقت/ معفى نهائيًا) .
9- موافقة القوات المسلحة "للمجندين" .
10 - موافقة شئون الضباط (إذا كان المتقدم للقيد ضابط بالقوات المسلحة أو ضابط شرطة).


- المستندات المطلوبة للطلاب الوافدين


تختلف الاوراق المطلوبة للالتحاق بدرجة الماجستير للطلاب الوافدين عن الطلاب المصريين وجاءت كالاتى :

1- المؤهل الدراسى الحاصل علية الطالب معادل من المجلس الاعلى للجامعات.
2- خطاب ترشيح من سفارة البلد التابع لها الطالب للكلية المراد الدراسة بها موضحا به جهة التمويل والعام الجامعى المراد الدراسة به والدرجة العلمية وموقع من المستشار الثقافى للسفارة والخطاب موجه لعميد الكلية.
3- جواز السفر سارى الصلاحيه لمدة عام كامل.
4- ما يفيد خلو الطالب من مرض الإيدز قبل القيد و التسجيل للدارسين.
5- شهادة امتياز لمدة عام كامل بالنسبة للدراسين فى المجال الطبى.
6- ملء عدد (3) استمارة بيانات بالكلية.
7- ملء عدد (3) استمارة معلومات بالكلية.
8- عدد 4 صور شخصيه.
9- تقديرات السنوات الأربعة للبكالوريوس.
10- الدبلوم أو التمهيدى قبل الماجستير
11- بعد استيفاء المستندات والاوراق المطلوبة يتم إستيفاء استمارة المعلومات من (اصل + 3 صورة) موقعًا عليها من الطالب.
12- إرفاق صورة من موافقة السفارة على دراسة الطالب بالكلية المراد الدراسة بها موضحًا بها جهة التمويل للدراسة والعام الجامعى المراد الدراسة به والدرجة العلمية المراد الدراسة فيها.
 

الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الاداب جامعة القاهرة شروط الإلتحاق قسم الفلسفة

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