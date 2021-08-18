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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

محمد الشرنوبي: ياما في الجراب ياحاوي نقلة بمشواري الفني

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

عبر الفنان محمد الشرنوبي عن سعادته بمشاركته في مسرحية ياما في الجراب ياحاوي، وقال في تصريحات لـ صدى البلد أن العمل يعد نقله في مشواره الفني، وتجربة مختلفة وكبيرة وتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

وأوضح أن كل فريق العمل كان سعيد بالتواجد في المسرحية وكان يخرج أفضل مالديه في الاستعراضات والغناء والتمثيل لتكون المسرحية في شكل، مؤكدا أنه كان مرعوب من الوقوف أمام الجمهور في المسرح خاصة أن المسرحية تجربته الأولى للتمثيل على خشبة المسرح.

وكان قد عقدت  أسرة مسرحية ياما في الجراب يا حاوي مؤتمرا صحفيا امس بمدينة الإسكندرية لكشف تفاصيل العمل، بحضور جميع صناع وأبطال العمل وعلى رأسهم الفنان الكبير يحيي الفخراني وشريف دسوقي وإياد نصار، وحسن العدل.

وقال المطرب محمد الشرنوبي": نوعد الجمهور تشوفوا عرض مهم وبشكر يحيي الفخراني لأن أمنية أى ممثل في الدنيا إنه يقف بجانبه، وياما في الجراب ياحاوي مشروع كبير أوي ويستحق كل المجهود الذي بذلناه".

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ياما في الجراب ياحاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس  وإسماعيل فرغلي.

مسرحية يا ما في الجراب يا حاوي تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الانساني في احداث تجمع لـ الحب والخيانة والتآمر والصراع علي السلطة.

الفنان محمد الشرنوبي محمد الشرنوبي ياما في الجراب ياحاوي مسرحية ياما في الجراب ياحاوي والغناء

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