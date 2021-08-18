الإنتاج الحربي يتقدم بهدفين.. الحكم يطرد مهاجم غزل المحلة وإنذارين للجهاز الفني

أشهر حكم مباراة الانتاج الحربي وغزل المحلة البطاقة الحمراء لـ إسلام فؤاد مهاجم “ زعيم الفلاحين ” بعد تدخل عنيف على مدافع الانتاج الحربي، وذلك بناء على تدخل من حكم الفار .

واعترض الجهاز الفني لـ غزل المحلة أثناء توجه حكم اللقاء لتقنية الفار وأشهر ثنائي الجهاز بطاقة صفراء.

وتمكن الانتاج الحربي من إحراز هدف التقدم مرة أخرى أمام غزل المحلة ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، علي ملعب غزل المحلة فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

جاء هدف الانتاج الحربي الثاني فى الدقيقة 61 عن طريق حسين ياسين من ركلة جزاء .

افتتح الانتاج الحربي التهديف فى الدقيقة 14 عن طريق معتز محب بالخطأ فى مرماه ، بعد كرة مقوسة من مخالفة في الطرف الأيسر لصالح الإنتاج حاول معتز محب تشتيت الكرة لتسقط في شباك عمرو شعبان حارس مرمى غزل المحلة.

وأدرك غزل المحلة هدف التعادل فى الدقيقة 23 عن طريق عبده يحيي ، بعد كرة عرضية رائعة من معتز محب من الطرف الأيمن على رأس عبده يحيي سددها في الزاوية اليمنى لمرمى أحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي.

ومن كرة مقوسة من أشرف سيد من مخالفة من خارج منطقة الجزاء على رأس كماتشو لكن تصدى لها حارس مرمى الإنتاج الحربي فى الدقيقة 4، أعقبها تسديدة لـ حسن ياسين من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى غزل المحلة فى الدقيقة 38.

ويحتل غزل المحلة فى المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة ، بينما يحتل الانتاج الحربي فى المركز الأخير برصيد 23 نقطة.