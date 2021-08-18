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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 10 أشخاص فى تصادم سيارتين بمطروح

حادث بمطروح
حادث بمطروح

أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم تمناية بملاكي أمام مينا 1 طريق الخدمات اتجاه مطروح.


تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين أمام قرية مينا 1 وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 

واستقبلت  مستشفى العلمـــــين ضحايا الحادث الذى أسفر عن إصابة ١٠ أشخاص وهم 
حسام حسن عواد ٣٥ سنه المنوفية اشتباه pc، اشتباه كسر بالساقين والفخذ الايسر والفقرات القطنية والعنقية، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

 
وابراهيم صلاح ابراهيم ٤٦ سنة القاهرة، اشتباه pc، واشتباه كسر بالفقرات القطنية وعظام الصدر 
كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهند ناصر فؤاد ١٥ سنة القاهرة، واشتباه pc، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد احمد الشربجي ٢١ سنة المنوفية، واشتباه pc، واشتباه كسر بالساق اليمني 
كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهايدي ناصر فؤاد اسماعيل ٢١ سنة اسكندرية، واشتباه pc 
قطع بالشفه السفلي و جرح باليد اليمني، واشتباه كسر بعظام الوجه، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد فراج السيد ٣٠ سنة البحيرة، واشتباه pc، واشتباه كسر بمشطية القدم اليمني واليسري مع اشتباه كسر بالفقرات القطنية، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .


وكذلك بدر الدين محمود السيد ٢٧ سنة القاهرة، واشتباه pc، واشتباه كسر بالفقرات القطنية والضلوع، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومرسي احمد رمضان ٤٣ سنة البحيرة، اشتباه pc، واشتباه كسر بالضلوع من الناحية اليسري، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهاني رمضان عبدالسلام ٤١ سنة البحيرة، واشتباه pc، واشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية والساقين 
كدمات وسحجات متفرقة بالجسم .


وأخيرا محمد سعد جاد الله ٤٠ سنة البحيرة، اشتباه pc، واشتباه كسر بالساق اليمني والفقرات العنقية، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

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