سوبر هاتريك كريم بامبو.. ترتيب هدافي الدوري المصري

اكتسح فريق البنك الاهلي منافسة مصر المقاصة بخمس أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، على ملعب المقاولون العرب فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح مصر المقاصة التهديف فى الدقيقة 8 عن طريق صلاح عاشور من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وأدرك البنك الأهلي هدف التعادل فى الدقيقة 12 عن طريق كريم بامبو من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن البنك الأهلي من تسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة 22 عن طريق كريم بامبو بعد توغل أكثر من رائع ويسددها بقوة من زاوية صعبة لتسكن الشباك.

واستطاع البنك الاهلي من أحراز الهدف الثالث فى الدقيقة 57 عن طريق أحمد علي من ركلة جزاء.

ونجح البنك الأهلي فى تسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة 60 عن طريق كريم بامبو بعدما انفرد بمرمي مصر المقاصة وحيدا ويسددها بإتقان فتسكن الشباك علي الفور .

وجاء هدف البنك الأهلي الخامس فى الدقيقة 75 عن طريق كريم بامبو من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء

وقلص باسم مرسي التهديف فى الدقيقة 87 من ركلة جزاء لصالح مصر المقاصة .

وواصل باسم مرسي تألقه ويحرز الهدف الثالث لمصر المقاصة فى الدقيقة 90 من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء .

حقق فريق الإنتاج الحربي فوزا مستحقا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين، علي ملعب غزل المحلة فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

ويرصد صدى البلد جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز البنك الاهلي علي مصر المقاصة :

- محمد شريف لاعب النادي الأهلي في الصدارة برصيد 19 هدفًا.

- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 15 هدفًا.

- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 13 هدفًا.

- عمر كمال لاعب المصري البورسعيدي 12 هدفًا.

-مصطفي فتحي لاعب الزمالك المعار لصفوف سموحة 12 هدفا .

-كريم بامبو لاعب الزمالك المعار لصفوف البنك الإهلي 11 هدفا.