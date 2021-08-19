تعرف على أسعار و مواصفات أودي Q3  موديل 2021 في السعودية

أطلقت عملاق صناعة السيارات الألمانية شركة أودي ، السيارة الرياضية الجديدة متعددة الاستخدامات الـSUV ، طراز Q3 موديل 2021 ، داخل السوق السعودى للسيارات .

و تعتبر السيارة أودى Q3 من سيارات الدفع الرباعي صغيرة الحجم و التي تجمع بين المرونة و القوة بالإضافة إلى الإبداعات التقنية الجديدة التي قدمتها اودي في هذه السيارة كما تأتي بتصميم ديناميكي جديد.

المواصفات الفنية لسيارة أودي Q3 موديل 2021 في السعودية

تأتي أودي Q3 موديل 2021 في الفئة الأولى بمحرك دفع رباعي سعة 1400 سي سي وبقوة 150 حصاناً و عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن/متر وناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات و بمعدل استهلاك الوقود 15.1 كم/لتر .

و في الفئة الثانية تأتي بمحرك دفع رباعي أعلى بسعة 2000 سي سي بقوة 180 حصان و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات و بمعدل استهلاك للوقود 13.4 كم/لتر.

التصميم الخارجي لسيارة أودي Q3 موديل 2021 في السعودية

جاءت السيارة بتصميم خارجي رياضي أنيق و مثير للإعجاب مع مصابيح LED من نوع ماتريكس مع شبك أمامي ذو لون أسود لامع و حساسات للمطر مع مرايات كهربائية مع فتحات تهوية و إطارات بقياس 18 إنش .

التصميم الداخلي لسيارة أودي Q3 موديل 2021 في السعودية

كما جاءت من الداخل بمقصورة أمامية تتسع لخمسة أشخاص ذو تصميم عصري و جذاب رغم صغر حجمها مع مقاعد جلدية قابلة للتعديل والطي و فتحة سقف بانوراما و شاشة بحجم 8.8 بوصة و شاشة سفلية بمقاس 8.6 بوصة و شاشة بقياس 10.1 بوصة تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد و نظام ملاحي متطور لمساعدة السائق على تحديد الطريق بالإضافة لأجهزة استشعار حديثة.

قياسات سيارة لسيارة أودي Q3 موديل 2021 في السعودية

تتوفر سيارة أودي Q3 بقاعدة عجلات بمقاس 2.603 ملم، ويبلغ طولها 4.385 مل/م ، وعرضها 2.019 ملم ، وارتفاعها 1.608 ملم ، ووزنها الكلي 1.545 كجم ومساحة تخزين 530 لترا.

سعر سيارة سيارة أودي Q3 موديل 2021 في السعودية

يبلغ سعر سيارة اودي Q3 موديل 2021 في المملكة العربية السعودية 166.800 ريال.