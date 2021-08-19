عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار و مواصفات أودي Q3  موديل 2021 في السعودية

أودي Q3 موديل 2021
أودي Q3 موديل 2021

أطلقت عملاق صناعة السيارات الألمانية شركة أودي ، السيارة الرياضية الجديدة متعددة الاستخدامات الـSUV ، طراز Q3 موديل 2021  ، داخل السوق السعودى للسيارات .

و تعتبر السيارة أودى Q3 من سيارات الدفع الرباعي صغيرة الحجم و التي تجمع بين المرونة و القوة بالإضافة إلى الإبداعات التقنية الجديدة التي قدمتها اودي في هذه السيارة كما تأتي بتصميم ديناميكي جديد.

المواصفات الفنية لسيارة أودي Q3 موديل 2021 في السعودية

 

تأتي أودي Q3 موديل 2021 في الفئة الأولى بمحرك دفع رباعي سعة 1400 سي سي وبقوة 150 حصاناً و عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن/متر وناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات و بمعدل استهلاك الوقود 15.1 كم/لتر .

و في الفئة الثانية تأتي بمحرك دفع رباعي أعلى بسعة 2000 سي سي بقوة 180 حصان و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات و بمعدل استهلاك للوقود 13.4 كم/لتر.

التصميم الخارجي لسيارة أودي Q3 موديل 2021 في السعودية

جاءت السيارة بتصميم خارجي رياضي أنيق و مثير للإعجاب مع مصابيح LED من نوع ماتريكس مع شبك أمامي ذو لون أسود لامع و حساسات للمطر مع مرايات كهربائية مع فتحات تهوية و إطارات بقياس 18 إنش .

التصميم الداخلي لسيارة أودي Q3 موديل 2021 في السعودية

كما جاءت من الداخل بمقصورة أمامية تتسع لخمسة أشخاص ذو تصميم عصري و جذاب رغم صغر حجمها مع مقاعد جلدية قابلة للتعديل والطي و فتحة سقف بانوراما و شاشة بحجم 8.8 بوصة و شاشة سفلية بمقاس 8.6 بوصة و شاشة بقياس 10.1 بوصة تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد و نظام ملاحي متطور لمساعدة السائق على تحديد الطريق بالإضافة لأجهزة استشعار حديثة.

قياسات سيارة لسيارة أودي Q3 موديل 2021 في السعودية

تتوفر سيارة أودي Q3 بقاعدة عجلات  بمقاس 2.603 ملم، ويبلغ طولها 4.385 مل/م ، وعرضها 2.019 ملم ، وارتفاعها 1.608 ملم ،  ووزنها الكلي 1.545 كجم ومساحة تخزين 530 لترا.

 

سعر سيارة سيارة أودي Q3 موديل 2021 في السعودية

يبلغ سعر سيارة اودي Q3  موديل 2021 في المملكة العربية السعودية 166.800 ريال. 

السعودية السوق السعودي الدفع الرباعي أودي SUV السيارات الألمانية اودي Q3

موضوعات متعلقة

"صيانة دورية وقلق".. أسرار عزوف الشباب الأمريكي عن شراء السيارات

أخبار السيارات|3 خطوات للنجاة أثناء غرق السيارة.. أكثر السيارات العائلية مبيعا بمصر

بعد أقل من عام على نشأتها.. "ستيلانتس" تواجه الانفجار التلقائي للوسائد الهوائية

سيارات تعمل بالهيدروجين.. تجربة جديدة لتقليل العوادم الضارة في أمريكا

أنقذته من عاصفة رعدية.. توم هانكس يبيع مقطورة إير ستريم فى مزاد..صور

شركة إسرائيلية وأول اختباراتها في القدس.. تفاصيل أول سيارة ذاتية القيادة بـ"نيويورك"

4 أشياء تركها في السيارة يسبب كارثة.. أخطرها زجاجات المياه والأدوية

حرامي مركبات سابق يوضح كيف تحمي سيارتك من السرقة

ترشيحاتنا

متابعة مستمرة من الرئيس .. مدبولي : المشروعات الخدمية والتنموية بالإسكندرية والبحيرة ومطروح ستحدث نقلة نوعية

الكويت.. بشري سارة للباحثين عن عمل

التعليم توجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة المتغيبين عن امتحانات الدور الأول

الإسكان: 80 % نسبة تنفيذ عمارات مشروع الإسكان الساحلي المتميز برشيد الجديدة

رئيس الوزراء يناقش إجراءات التوسع في إقامة المعارض التجارية المصرية بإفريقيا

"التخطيط": 125 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الصناعة خلال 2021/2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطالبات لوزير التعليم بتطبيق التحسين في الثانوية العامة .. وشوقي : مجلس الشيوخ رفض

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. تفاصيل

قلبي وجعني .. زوجة مؤمن زكريا تعلق على الأخبار المتداولة بشأن تدهور حالة زوجها الصحية

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

بعد فوز البنك الاهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

فيديو

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ