بعد مد التسجيل باختبارات القدرات.. جهز الأوراق المطلوبة قبل التوجه للكليات



أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 23 أغسطس الجارى، وذلك حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

ومن جانبه، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 165 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعى الجديد 2021– 2022، مشددًا على أنه لن يتم فتح باب اختبارات القدرات مرة أخرى، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.



ويقدم "صدى البلد" معلومات هامة لطلاب الثانوية العامة حول الأوراق المطلوبة لأداء لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات الحكومية 2021:

- التسجيل في الاختبارات يكون عبر موقع التنسيق

- تنطلق الاختبارات يوم السبت الموافق 7 /8 /2021

- لابد من إحضار رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

- يجب أن يكون هناك صورة من رقم الجلوس لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

- إحضار عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات

- اختبارات قدرات التربية الرياضية تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

- هذه المرحلة قاصرة علي طلاب الثانوية العامة المصرية فقط .

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويتم التسجيل في الاختبارات عبر موقع التنسيق، بينما تنطلق الاختبارات يوم السبت الموافق 7 /8 /2021 وتستمر حتى الخميس 19 /8 /2021، وللتسجديل عبر هذا الرابط

فتح منذ قليل موقع التنسيق للتسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة ، وذلك للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك عبر هذا الرابط .



