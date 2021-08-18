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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خبير مناعة يكشف مميزات علاج كورونا الجديد

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن علاج جديد قادر على قهر فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وفاة عدد كبير من الأشخاص.

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن إضافة وزارة الصحة والسكان عقاراً جديداً ذي فعالية قوية تساعد بشكل كبير خفض أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد وحمايتهم من المضاعفات الخطيرة .

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أوضح " بدران "في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن علاج كورونا الجديد يتميز بأنه سريع المفعول من جرعة واحدة خلال أول 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولكنه يجب أن يعطى داخل المستشفيات فقط وليس في المنزل مثلما حدث  فى أوروبا .


واضاف بدران أن العقار الجديد يخفض حوالي 70% من نسبة الحالات المتأخرة مما يقلل من نسب الوفاة بشكل كبير .

وأوضح "بدران" أن العلاج الجديد لفيروس كورونا يحسب ضمن انجازات وزارة الصحة فى مكافحة الكورونا واستحداث بروتوكول علاج فيروس كورونا تناسب السلالات الجديدة.

وأوضح أن العلاج الجديد يستخدم لعلاج الفئات الأشد تضررا مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن المصابين بفيروس كورونا.


 ولايتعارض مع اللقاح حيث يستطيع المريض أن يأخذه بعد مرور 90 يوما  من اخذ علاج كورونا الجديد.

من الجدير بالذكر نجاح بروتوكولات العلاج المصرية فى رفع معدلات الشفاء من مرض كورورنا المستجد الذى دمر العديد من الدول الكبرى في العالم.

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