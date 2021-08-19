السيطرة على حريق هائل بسنتر تجاري بشوارع طنطا دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية من السيطرة على حريق بسنتر البيت التجارى في شارع المعتصم بطنطا .

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقي بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل سنتر البيت التجاري بشارع المعتصم بمدينة طنطا.



على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي السنتر وتبين من المعاينة المبدئية وجود ماس كهربائي أدى لنشوب الحريق والتهمت نيرانه جزء كبير من محتوياته.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت الحماية الأدلة الجنائية لرفع التقرير وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.