بريطانيا تضاعف مساعداتها الإنسانية والتنموية لأفغانستان

أعلنت بريطانيا مضاعفة مساعداتها الإنسانية والتنموية لأفغانستان، لتصل قيمتها إلى 286 مليون استرليني (أي ما يعادل 34ر 393 مليون دولار) العام الجاري.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب -في تغريدة عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس- : "ندعو الآخرين أن يحذوا حذونا كي نضمن حصول الأفغان الأكثر ضعفا على المساعدات الإنسانية التي يحتاجونا".

وأجرى راب محادثات بشأن الوضع في أفغانستان مع نظرائه في الولايات المتحدة والهند في ساعة متأخرة أمس الأربعاء.. حيث أكد أنه يعمل عن كثب مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور بخصوص الاستجابة الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى المستضعفين في أفغانستان.