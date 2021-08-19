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برلمان

قيمة وطنية كبيرة..درية شرف الدين : ليس من السهل خلق إعلام مواز لـ "ماسبيرو"

درية شرف الدين ،رئيس
درية شرف الدين ،رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

قالت الدكتورة، درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، إن ماسبيرو كان وسيظل إعلام الدولة والمواطن ، وعلى الدولة أن تبذل قصارى جهدها لدعم هذا الصرح العظيم ، وعليها أن تقيله من عثرته الكبيرة، مشيرة إلى أنه ليس من السهل على الإطلاق خلق إعلام مواز لـ ماسبيرو ، فماسبيرو ليس فقط تاريخ ، وإنما قدر وقيمة وطنية لابد من الحفاظ عليها، ولدينا توصيات عديدة بشأن  تمت مناقشتها داخل اللجنة ،إيمانا بدوره وقيمته الوطنية الكبيرة. 

وأضافت “ شرف الدين"  في حوارها لـ"صدى البلد"، أن ماسبيرو تاريخ طويل، ليس مجرد مبنى من حجر فحسب، ولكنه طبقات متتالية من الإبداع،بناها من أفنوا أعمارهم وأعطوا خبراتهم لأجيال متواصلة ،مشددة على أنه يجب على الدولة المصرية ألا تتخلى عنه لأى سبب من الأسباب ، لأن البديل  له ليس سهلا أيا كان ، و الإعلام الوطني في أي دولة من دول العالم بمثابة إرث كبير وعظيم للشعب ، ويجب الحفاظ عليه وتطويره ، وإعلام الدولة لابد أن يكون دوما فى المقدمة ، و إعلام القطاع الخاص لا يجب أن يكون بديلا لإعلام الدولة ، ونطالب وزارتي المالية و التخطيط بإعادة النظر في طريقة تعاملها مع الإعلام الرسمي.

 

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وطالبت رئيس إعلام النواب بضرورة تقديم الدعم الكافي لـ ماسبيرو ‏،حتى يعود رائدًا كما كان، لاسيما و أن مبنى ماسبيرو يشمل كفاءات إعلامية إبداعية في كل ‏المجالات، وتستفيد بها القنوات كافة داخل وخارج مصر،و على الدولة أن تجد الحلول المثلى لإنهاء مشاكله، لافتة إلى أن هناك العديد من الحلول الممكنة والوسائل الجديدة لإعادة هيكلته .

كما طالبت بـ زيادة المخصصات المالية للهيئة العامة للاستعلامات بما يساعدها على القيام بدورها فى الخارج كإحدى أذرع القوى الناعمة للدولة المصرية ، و سداد مقابل الخدمات الحكومية والقومية للتليفزيون والتى تتم بدون مقابل، مشيرة إلى أنه ولا بد أن تخصص كل وزارة مقابل الخدمة الإعلامية حتى لا يزيد عجز الموازنة بالتليفزيون، وصناعة الإعلام تحتاج أموالا ويجب ألا تتوقف الأمور بهذا الشكل.

لجنة الثقافة مجلس النواب ماسبيرو الإعلام الوطني الموازنة إعلام الدولة

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