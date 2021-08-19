"حياة كريمة" وأوركسترا "الأنامل الصغيرة" بمركز طلعت حرب.. الأحد المقبل

ينظم مركز طلعت حرب الثقافي " بالسيدة نفيسة " التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثانية عشر ظهر الأحد (22 أغسطس) إحتفالية فنية وثقافية كبرى تتضمن مجموعة من الإنشطة والفعاليات الفنية والندوات.

حيث تبدأ الإحتفالية بمحاضرة بعنوان "لمحات فهم وتذوق الفنون" يحاضر فيها أ.د. عادل بدر الأستاذ بكلية التربية النوعية ، تتضمن عرض تقديمي حول شرح الفنون بشكل علمي ومبسط .

وفي الثانية ظهراً تقام ورشة بعنوان " العزف بالألوان" تتضمن رسم وتلوين وموسيقي وزخرفة لأطفال وشباب المركز، يقدمها مجموعة من الفنانين ، ويعقبها ورشة أشغال فنية ويدوية ويقدمها الفنان محمد عبد الحليم .

وبمناسبة يوم العمل الإنساني، والذي حددته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم التاسع عشر من أغسطس من كل عام للإعتراف بمجهودات العاملين فى المجال الإنسانى والمجتمعي، تقام في الخامسة مساء ندوة ثقافية عن مبادرة " حياة كريمة "، تقدمها د. أميرة تاوضروس الأستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والمحاضر بأكاديمية ناصر، وحديث حول المبادرة وتأثيرها علي الإنسان المصري ومستقبله ومردود المبادرة علي الدولة اقتصادياً واجتماعياً .

وتختتم في السابعة مساءاً الإحتفالية بعرض لأوركسترا الأنامل الصغيرة، ويقدم الأوركسترا مجموعة من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية منها: معانا ريـال، طيري يا عصفورة، الشاطر عمرو، مانتش قد الحب، موسيقي نادي السينما، كرنفال دو باريس، ميدلي عمر خيرت، موسيقي بيلا تشاو، وسهر الليالي وغيرها من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية .