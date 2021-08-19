في ذكراه.. مسلسلات محفوظ عبد الرحمن علقت فى أذهان الجماهير رغم الرحيل

يعد الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، الذي تحل اليوم، الخميس، ذكرى رحيله، أحد أهم مؤلفي الدراما العربية الذين ارتبط بهم الجمهور ارتباطًا كبيراً من خلال مسلسلاته الاجتماعية والدينية التي عرضت طوال شهر رمضان، إضافة إلى مسلسلات السير الذاتية، وقد ترك خلفه مسيرة رائعة من الأعمال الأدبية والتلفزيونية التى علقت فى أذهان الجماهير.

تخرج محفوظ عبد الرحمن في جامعة القاهرة عام 1960، وكان قد بدأ الكتابة قبل تخرجه بأعوام، وعمل في عدة أماكن صحفية ثم بعد تخرجه عمل في دار الهلال و استقال عام 1963 ليعمل في وزارة الثقافة.

وكتب القصة القصيرة و النقد الأدبي و المقالة في مجلات: الآداب – الثقافة الوطنية - الهدف - الشهر - المساء - الكاتب - الرسالة الجديدة - الجمهورية - وفيما بعد في الأهرام - البيان الإماراتية - الهلال - كاريكاتير - العربي - الأهالي.

عمل منذ عام 1963 في وزارة الثقافة، في البداية في دار الوثائق التاريخية ثم شارك كسكرتير تحرير في اصدار ثلاث مجلات متوالية: مجلة السينما - مجلة المسرح والسينما- مجلة الفنون.

وأصدرت مجموعته القصصية الأولى "البحث عن المجهول" عام 1967، والثانية "أربعة فصول شتاء" 1984، وروايته الأولى "اليوم الثامن" نشرت 1972 بمجلة الإذاعة والتليفزيون و"نداء المعصومة" نشرت عام 2000 بجريدة الجمهورية، وكتب سهرة للتليفزيون "ليس غدا" عام 1966، و قدم أول مسلسل تليفزيوني "العودة ألى المنفى" عن قصة أبو المعاطي أبو النجا 1971، ليعمل من 1974حتى 1978 في تليفزيون الكويت قدم فيها العديد من الأعمال القيمة.

وقدم محفوظ عبد الرحمن عام 1971 مسلسل «العودة إلى المنفى» وقدم عام عام 1976 مسلسلي «الزير سالم» لأحمد عبدالحليم، وجاسم النبهان، وأحمد الصالح وإخراج حسين الصالح، كما قدم مسلسل «سليمان الحلبي» بطولة أحمد مرعي وعبدالله غيث .

عام 1977 قدم محفوظ عبد الرحمن مسلسل «عنترة بن شداد» لأحمد مرعي، وعبدالله غيث، وفي عام 1979 قدم مسلسل «ليلة سقوط غرناطة» بطولة أحمد مرعي، وعبدالله غيث أيضاً، وفي عام 1987 قدم عبد الرحمن رائعته «الكتابة على لحم يحترق» لعبد الله غيث، وسميحة أيوب وإخراج عباس أرناؤوط.

مع قدرته الكبيرة على تقديم الأعمال التاريخية، إلا أن محفوظ عبد الرحمن كان متعدد المواهب، حيث قدم أولى تجاربه فى المسلسل الاجتماعي بمسلسل «قابيل وقابيل» الذي تم تقديمه عام 1991 لفاروق الفيشاوي، وأحمد مظهر، وإخراج إبراهيم الصحن.

ويعد أحد أهم المسلسلات التى قدمها محفوظ عبد الرحمن فى تاريخه، مسلسل «بوابة الحلواني»، حيث كان له تأثير قوي في أذهان الجمهور من خلال وإخراج إبراهيم الصحن.

“بوابة الحلواني” مسلسل تاريخي مصري عالج مرحلة حكم الخديوي إسماعيل لمصر واستعرض أجزاء تاريخ مصر، من خلال مسار أسرة الحلواني بقرية الفرما التي صارت مدينة بورسعيد بعد حفر قناة السويس، محاولا تسليط الضوء على نواحٍ من الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للحقبة الزمنية.