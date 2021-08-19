عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكراه.. مسلسلات محفوظ عبد الرحمن علقت فى أذهان الجماهير رغم الرحيل

محفوظ عبد الرحمن
محفوظ عبد الرحمن

يعد الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، الذي تحل اليوم، الخميس، ذكرى رحيله، أحد أهم مؤلفي الدراما العربية الذين ارتبط بهم الجمهور ارتباطًا كبيراً من خلال مسلسلاته الاجتماعية والدينية التي عرضت طوال شهر رمضان، إضافة إلى مسلسلات السير الذاتية، وقد ترك خلفه مسيرة رائعة من الأعمال الأدبية والتلفزيونية التى علقت فى أذهان الجماهير.

تخرج محفوظ عبد الرحمن في جامعة القاهرة عام 1960، وكان قد بدأ الكتابة قبل تخرجه بأعوام، وعمل في عدة أماكن صحفية ثم بعد تخرجه عمل في دار الهلال و استقال عام 1963 ليعمل في وزارة الثقافة.

وكتب القصة القصيرة و النقد الأدبي و المقالة في مجلات: الآداب – الثقافة الوطنية - الهدف - الشهر - المساء - الكاتب - الرسالة الجديدة - الجمهورية - وفيما بعد في الأهرام - البيان الإماراتية - الهلال - كاريكاتير - العربي - الأهالي.

عمل منذ عام 1963 في وزارة الثقافة، في البداية في دار الوثائق التاريخية ثم شارك كسكرتير تحرير في اصدار ثلاث مجلات متوالية: مجلة السينما - مجلة المسرح والسينما- مجلة الفنون.

وأصدرت مجموعته القصصية الأولى "البحث عن المجهول" عام 1967، والثانية "أربعة فصول شتاء" 1984، وروايته الأولى "اليوم الثامن" نشرت 1972 بمجلة الإذاعة والتليفزيون و"نداء المعصومة" نشرت عام 2000 بجريدة الجمهورية، وكتب سهرة للتليفزيون "ليس غدا" عام 1966، و قدم أول مسلسل تليفزيوني "العودة ألى المنفى" عن قصة أبو المعاطي أبو النجا 1971، ليعمل من 1974حتى 1978 في تليفزيون الكويت قدم فيها العديد من الأعمال القيمة.

وقدم محفوظ عبد الرحمن عام 1971 مسلسل «العودة إلى المنفى» وقدم عام عام 1976 مسلسلي «الزير سالم» لأحمد عبدالحليم، وجاسم النبهان، وأحمد الصالح وإخراج حسين الصالح، كما قدم مسلسل «سليمان الحلبي» بطولة أحمد مرعي وعبدالله غيث .

عام 1977 قدم محفوظ عبد الرحمن مسلسل «عنترة بن شداد» لأحمد مرعي، وعبدالله غيث، وفي عام 1979 قدم مسلسل «ليلة سقوط غرناطة» بطولة أحمد مرعي، وعبدالله غيث أيضاً، وفي عام 1987 قدم عبد الرحمن رائعته «الكتابة على لحم يحترق» لعبد الله غيث، وسميحة أيوب وإخراج عباس أرناؤوط.

مع قدرته الكبيرة على تقديم الأعمال التاريخية، إلا أن محفوظ عبد الرحمن كان متعدد المواهب، حيث قدم أولى تجاربه فى المسلسل الاجتماعي بمسلسل «قابيل وقابيل» الذي تم تقديمه عام 1991 لفاروق الفيشاوي، وأحمد مظهر، وإخراج إبراهيم الصحن.

ويعد أحد أهم المسلسلات التى قدمها محفوظ عبد الرحمن فى تاريخه، مسلسل «بوابة الحلواني»، حيث كان له تأثير قوي في أذهان الجمهور من خلال وإخراج إبراهيم الصحن.

“بوابة الحلواني” مسلسل تاريخي مصري عالج مرحلة حكم الخديوي إسماعيل لمصر واستعرض أجزاء تاريخ مصر، من خلال مسار أسرة الحلواني بقرية الفرما التي صارت مدينة بورسعيد بعد حفر قناة السويس، محاولا تسليط الضوء على نواحٍ من الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للحقبة الزمنية.

الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن مؤلفي الدراما العربية أربعة فصول شتاء العودة إلى المنفى عنترة بن شداد بوابة الحلواني

ترشيحاتنا

تعرف على الوحش القادم بقوة بوجاتي شيرون سوبر سبورت

بعد الجدل السائد.. مصدر يحسم مصير توقيع إيهاب جلال لبيراميدز رسميا

المشاط: مشروع مع البنك الدولي للقضاء علي تلوث الهواء في القاهرة بـ 200 مليون دولار

طالبان بعد سيطرتها على كابول: لن نقطع علاقات أفغانستان بأي دولة

مدير معهد بحوث أمراض النباتات يكشف نشاط المعهد خلال يوليو 2021

10 آلاف جنيه رسوم ترخيص استخدام مياه الصرف لـ تغذية المزارع السمكية بالقانون الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة راكب سوداني في مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفره

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. تفاصيل

بعد فوز البنك الاهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

قلبي وجعني .. زوجة مؤمن زكريا تعلق على الأخبار المتداولة بشأن تدهور حالة زوجها الصحية

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

أبواب بإشارات ضوئية.. إجراء جديد في المسجدين النبوي والحرام بشأن المعتمرين

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

فيديو

5 نصائح لحماية ابنك من الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ