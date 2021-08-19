كيفية التخلص من الدهون الحشوية: أربعة أطعمة تعزز حرق دهون البطن

الدهون الحشوية هي نوع من الدهون في الجسم يتم تخزينها داخل تجويف البطن وتقع بالقرب من الأعضاء الحيوية ، مما يجعلها نوعًا خطيرًا من الدهون، تم ربط الدهون الحشوية باضطرابات التمثيل الغذائي وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2، يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي يحتوي على أربعة من هذه الأنواع من الأطعمة للمساعدة في تسريع عملية حرق دهون البطن.



بيض



البيض من أصح الأطعمة التي يمكن أن يأكلها المرء.

فهي غنية بالبروتين عالي الجودة والدهون الصحية والعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية.



للبيض أيضًا بعض الخصائص الفريدة التي تعزز فقدان الوزن.



البيض منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية مما يجعلك تشعر بالشبع ويقلل الشهية.

كل الحبوب



تعزز الحبوب الكاملة فقدان الوزن بعدة طرق.

يتم هضم الحبوب الكاملة بشكل أبطأ في الجسم ، مما يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول بدلاً من الحبوب المصنعة مثل الخبز الأبيض أو الأرز أو المعكرونة.

زادت الحبوب الكاملة من فقدان السعرات الحرارية عن طريق تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتم الاحتفاظ بها أثناء الهضم مما يساعد على التخلص من الدهون الحشوية.

البروتين الخالى من الدهون

اللحوم الخالية من الدهون هي طعام صديق لخسارة الوزن لأنها غنية بالبروتين.

يستخدم البروتين في العديد من وظائف الجسم بما في ذلك صيانة الخلايا وإصلاحها وتجلط الدم.

يساعد في الشعور بالشبع من خلال التأثير على الهرمونات التي تتحكم في الجوع ومدى سرعة إفراغ الطعام من المعدة.



الألياف القابلة للذوبان



تمتزج الألياف القابلة للذوبان ، مثل بيتا جلوكان وجلوكومانان ، مع الماء لتكوين مادة لزجة شبيهة بالهلام تعمل على إبطاء سرعة إفراز المعدة للطعام المهضوم في الأمعاء.

يمكن أن يساعدك تناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان أيضًا على فقدان دهون البطن ومنع زيادة دهون البطن.

فهو لا يساعدك فقط على الشعور بالشبع ويقلل من الإمساك ، ولكنه قد يخفض أيضًا مستويات الكوليسترول والسكر في الدم

تشمل الأمثلة الغذائية التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان الفاصوليا السوداء أو براعم بروكسل أو الأفوكادو أو البطاطا الحلوة.

عندما يتعلق الأمر بنوع طعام يجب تجنبه ، يجب تقليل الأطعمة الغنية بالسكر إلى الحد الأدنى.

الأطعمة والمشروبات المليئة بالسكر المضاف ، مثل الكعك والبسكويت والآيس كريم والحلوى والصودا ، تميل إلى أن تكون منخفضة أو تفتقر تمامًا إلى البروتين - وهو عنصر غذائي أساسي للتحكم في نسبة السكر في الدم يعزز الشعور بالامتلاء.

تشير الدراسات إلى أن السكر المضاف له تأثيرات ضارة بشكل فريد على صحة التمثيل الغذائي.

أشارت العديد من الدراسات إلى أن السكر الزائد ، غالبًا بسبب الكميات الكبيرة من الفركتوز ، يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون حول البطن والكبد.



مصدر المعلومات موقع إكسبريس.