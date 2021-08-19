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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة أسوان تكرم أوائل الثانوية من أبناء المحافظة

رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان يكرم أوائل الثانوية العامة

كرم الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2020 بأسوان بمقر الجامعة بصحاري، وذلك بحضور أولياء أمور الطالبين.

 

وأكد الدكتور أيمن عثمان أن إدارة الجامعة قامت بتكريم أوائل الثانوية العامة بأسوان على مستوى الجمهورية علمى رياضة، وهذا التكريم لأول مرة تقوم به إدارة الجامعة ويأتي ذلك في إطار تبني العقول المتميزة والمتفوقة علميا وبحثيا من أبناء أسوان لما تتميز به جامعة أسوان كصرح علمي ومنارة ثقافية بجنوب الصعيد.

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كما قدم عثمان، أجمل وأرق التهانى القلبية لكل من الطالب محمد هانى محمد أحمد، مدرسة السلام أكاديمى، والطالب عبد الله أيمن محمد سمير رضوان، مدرسة أحمد طه حسين، بعد حصولهم على المركزين الثالث والرابع فى القائمة النهائية لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية شعبة علمى رياضة ولجميع طلاب الثانوية العامة الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وقدم لهما درع الجامعة وحثهم علي التفوق وتحقيق المراكز الأولي العملية.

 

وكان قد حضر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، بجانب اللواء عاطف عبد الرحمن الأمين العام لمجلس الوزراء ، بالإضافة إلى المحافظين حيث تناول الاجتماع سبل وآليات تنفيذ هذه الحملات لرفع معدلات التطعيم باللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا والعمل على نشر الوعى المجتمعي للحماية من مخاطرها على صحة المواطنين ، علاوة على تداعياتها الإجتماعية والإقتصادية والمعيشية حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات تطعيم لقاحات الحماية من فيروس كورونا .

 

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أنه في ظل توافر الكميات الكافية من اللقاحات مع أجهزة التسجيل من التابلت واللاب توب سيتم زيادة عدد الفرق المتحركة من 8 إلى 21 فرقة بالحدائق العامة والميادين والقوافل الطبية ، بالإضافة إلى 10 مراكز ثابتة بالمدن والمراكز ، فضلاً عن 4 مراكز لتلقى المسافرين للقاحات .

 

كما أنه سيتم نشر فرق متحركة للتسجيل على المنظومة وتلقى اللقاح مجاناً داخل الهيئات والمصالح الحكومية والمديريات والدواوين الخدمية ومواقع ومنشآت جامعة أسوان والمدارس والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية والشركات والمصانع والمنطقة الصناعية والمنشآت الشرطية ، علاوة على الفنادق والبواخر السياحية والمتاحف والمزارات الأثرية .

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