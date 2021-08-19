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رئيس التحرير
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تعليم

لهواة الفلك ... المشترى يقابل الشمس الليلة

صدى البلد

نشهد اليوم ظاهرة فلكية هامة حيث سيكون كوكب المشترى في مقابلة الشمس، في مشهد مبهر وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة وتوافر لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن كوكب المشتري العملاق أكبر كواكب مجموعتنا الشمسية سوف يكون في مقابلة مع الشمس حيث سيكون قرصه مضاء بالكامل بنور الشمس وفي قمة لمعانه مقارنة بأي وقت آخر هذه السنة ويظل مرئيًا طوال الليل وسيكون القمر الأحدب المتزايد موجودا في السماء بالتزامن مع هذا الحدث.

أوضح  الدكتور "تادرس" فى تصريحات خاصة لـ موقع صدي البلد أن هذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب المشتري وأقماره الأربعة الشهيرة وذلك بفضل انه سيكون في أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس .

اليوم .. أقرب اقتران لكوكبين على قبة السماء لعام 2021

 وأشار إلى أن التمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أستاذ الفلك أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

وسيشرق كوكب المشتري عند غروب الشمس حيث يرصد كنقطة  بيضاء ساطعة للعين المجردة بالأفق الجنوبي الشرقي بداية الليل، وعند منتصف الليل يرصد باتجاه الأفق الجنوبي وفي الفجر سيشاهد منخفضا باتجاه الأفق الجنوبي الغربي وهذه الحركة الظاهرية للكوكب في السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق وسيغيب الكوكب عند شروق الشمس.

كوكب المشتري سيكون في هذا التقابل على مسافة 600,4 مليون كيلومتر ، أو 33.3 دقيقة ضوئية من الأرض، وسيتألق عند أقصى لمعان له (-2.88)، ونظرا لأن كوكب المشتري يقترب من الحضيض في يناير 2023، فسوف يكون قرصه بعرض رائع 49 ثانية قوسية في تقابل هذا العام.

كوكب المشتري

يعد كوكب المشتري خامس كواكب المجموعة الشمسية بعداً عن الشمس؛ إذ يبلغ متوسط المسافة بينه وبين الشمس 5.2 وحدة فلكية  أي ما يعادل 778,340,821كم، وهذه المسافة هي خمسة أضعاف المسافة بين الشمس وكوكب الأرض كما أنه أكبر الكواكب على الإطلاق فحجمه  أكبر من حجم جميع الكواكب مجتمعة إذ يبلغ قطره عند منطقة خط الاستواء الخاصة به 143 ألف كيلو متر، وتجدر الإشارة إلى أن المشتري يدور حول الشمس في فترة زمنية كبيرة جداً؛ حيث إن دورة واحدة لكوكب المشتري حول الشمس تستغرق 12 سنة أرضية لإتمامها.

ويعتبر كوكب المشتري من أكثر الأجرام السماوية سطوعاً في الفضاء يسبقه في ذلك قمر الأرض وكوكب الزهرة وفي بعض الأحيان كوكب المريخ ويعتبره البعض ثاني أكثر الكواكب سطوعاً بعد كوكب الزهرة، كما يعد كوكب المشتري أقرب في تكوينه إلى النجوم من الكواكب حيث إنه لو كان أكبر من حجمه الحالي بثمانين ضعفاً فإنه كان سيُعد نجماً وليس كوكباً.

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