لماذا يبحث الجمهور عن الفنان عادل إمام ؟

تصدر اسم الفنان عادل إمام محرك البحث جوجل على مدار الساعات الماضية، وحرص الآلاف من جمهوره ومحبيه معرفة آخر أخباره بعد تداول أنباء عن مرضه.

انتشرت أنباء عِدة عن تعرض الفنان عادل إمام لوعكة صحية اضطر معها أن يُعزل إجباريًا في فيلته الخاصة بالساحل الشمالي ويمتنع عن لقاء أو مخالطة أحد.

لم تشِر أي أنباء أو تأكيدات عن إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا، وحيث أن العائلة لم تتحدث بشأن الأمر نفًيا أو تأكيدًا فإن الأنباء المتواترة عن إصابة الفنان عادل إمام بكورونا تصبح محض شائعات أو أخبار مزيفة حتى يتم التأكيد أو النفي.

وطمأن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي جمهور النجم عادل إمام على صحته.

وقال أشرف زكي في تصريحات لـ صدى البلد:" الفنان عادل إمام بخير ويتمتع بصحة جيدة، وليس مصابا بكورونا كما اشيع على مواقع التواصل الاجتماعي".

واعتاد المخرج رامي إمام دائمًا نفي الشائعات المُثارة حول الفنان عادل إمام بطريقة غير مباشرة عن طريق نشر صور لهما على صفحته الشخصية، خاصة إذا تعلق الأمر بصحة الفنان وانتشرت شائعات حول تدهور صحته.

عادل إمام ينعي دلال عبد العزيز

غياب الفنان عادل إمام عن الظهور الإعلامي أو على السوشيال ميديا إلا من خلال بعض المنشورات المقتضبة في حالة العزاء أو المواساة لزملائه الممثلين في مصابهم.

حرص كل من النجم سمير صبري والمخرج رامي إمام، على توديع الراحلة دلال عبد العزيز وحضور صلاة الجنازة عليها بمسجد المشير طنطاوي.

وأكد رامي إمام قبيل الصلاة، أن الزعيم عادل إمام حزين للغاية لوفاة دلال عبد العزيز وتأثر للغاية بمجرد سماع الخبر.

ونعى الزعيم عادل إمام النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، داعيا بالصبر لبناتها النجمتين دنيا وإيمي سمير غانم، ناشرا صورة من مسلسل “فلانتينو”، الذي شاركته الراحلة بطولته ومن إحراج رامي إمام.

وكتب عادل إمام، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": " البقاء لله الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز .. ربنا يرحمها و يغفر لها و يدخلها فسيح جناته و يصبر بناتها و أهلها".