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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهبات والمنح والتبرعات الأبرز.. 6 مصادر للهيئة العامة للرعاية الصحية بقانون التأمين الصحي الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون التأمين الصحي الشامل ، 6 مصادر مختصة فى  تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما وضع  موارد لهذه الهيئة بهدف تحقيق الاعتماد والرقابة من المصادر.

 

مصادر الهيئة العامة للرعاية الصحية


نص القانون فى المادة 45 منه على أن:"تتكون موارد هيئة الرعاية من المصادر الآتية:


1- مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها هيئة الرعاية وفقا لقائمة أسعار الخدمات التي تقرها الهيئة.


2- أي إيرادات ومقابل أي خدمات طبية إضافية، أو أي خدمات غير طبية تقدمها هيئة الرعاية، وذلك وفقا لما يقره مجلس إدارتها.


3- القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية.


4- الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة هيئة الرعاية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.


5- عائد استثمار أموال هيئة الرعاية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.


6- ما تخصصه الدولة أو أي جهة أخرى من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية.

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موارد الهيئة  العامة للرعاية الصحية



وطبقا للقانون تتكون موارد هيئة الاعتماد والرقابة من المصادر الآتية:


1- مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقره مجلس إدارتها.


2- القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة.


3- عائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة.


4- ما تخصصه الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول.


5- أي إيرادات أخرى يقرها مجلس إدارتها تتعلق بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة.


6- المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

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