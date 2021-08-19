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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مخرج لعبة نيوتن فى ضيافة منى الشاذلى.. الليلة

المخرج تامر محسن
المخرج تامر محسن

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى اليوم المخرج تامر محسن، وسيكشف كواليس لأول مرة عن مسلسله الجديد "لعبة نيوتن"، الذى شارك فيه الفنانة منى زكي وكانت تجسد دور “هنا”، و الفنان محمد فراج و الذى كان يجسد دور "مؤنس"، الفنان محمد ممدوح الذى كان يقوم بدور حازم، والفنان سيد رجب.

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عرض مسلسل  "لعبة نيوتن" فى رمضان الماضى 2021، وحقق نجاحا كبيرا، بسبب القصة التى كانت تقدم من قبل الصناع.

مسلسل "لعبة نيوتن"، شارك فى بطولته كل من :

 عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.


تدور قصة "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

منى الشاذلى الإعلامية منى الشاذلي لعبة نيوتن الفنانة منى زكي المخرج تامر محسن

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