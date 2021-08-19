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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تخصص 25 مسارا للطواف و4 لكبار السن وذوي الهمم

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 25 مسارا بصحن المطاف، و4 مسارات لكبار السن والأشخاص ذوي الهمم، من خلال خطتها لإدارة الحشود، وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في البيت العتيق.


وأوضح الوكيل المساعد لشئون التفويج وإدارة الحشود المهندس نزار علاء الدين - وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس - أن آلية استقبال المصلين تجري عبر 4 مواقع مخصصة وهي أجياد والشبيكة وكدي وباب علي، من خلال المسارات المخصصة، والتي من خلالها يتم تطبيق عمليات التباعد الجسدي ما بين المصلين والمعتمرين في الساحات الخارجية للمسجد الحرام.


وأشار المهندس علاء الدين إلى أنه تمت مراعاة المسافة المعتمدة خلال تركيب ملصقات التباعد الجسدي، وإضافة 25 مسارا بصحن المطاف، وتخصيص 4 مسارات لذوي الهمم بجوار الكعبة المشرفة، والاهتمام بتدقيق الحالة الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام من خلال تطبيق توكلنا، لضمان الكفاءة العالية لإدارة الحشود، ووزعت الفترات الخاصة باستقبال المعتمرين بواقع 8 فترات.

المسجد الحرام المسجد النبوي المطاف المسعى السعودية

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