الأقدم فى العالم الإسلامي .. تاريخ الجبانة الفاطمية فى سطور

الجبانة الفاطمية فى أسوان، كنز اسلاميا حافظت عليه الطبيعة الجافة ، فى مواجهة عوامل الزمن وقسواته ، لتكون شامخة بين نظرائها من الاثار الفرعونية .

ويعود تاريخ الجبانة الى القرن الثاني الهجري "الثامن الميلادي" حتى القرن السابع الهجري "الثالث عشر الميلادي"، والذى كانت تجسد مقابر اسلامية هامة فى تلك الفترة .

أقدم الجبانات

صنفت الجبانة الفاطمية بـ أقدم الجبانات في العالم الإسلامي ، تتضمن اثنتان من الجبانات واحدة فى الشمال و اخرى فى جنوب أسوان ، اشتملت على 80 مقبرة والتى ظلت متماسكة حتى قبل 1930 ميلاديا .

وشيدت المقابر علي شكلية الحوائط الحاملة على غرار الآثار الإسلامية والتى تميزت بـ القوالب المتراصة ، واستخدم الطوب اللبن فى بناء المقابر ، واستثنت أجزاء من رقاب القباب و القباب فقد بنيت من الآجر .

ولم يتبقي من تاريخ مقابر الجبانة الفاطمية ، سوى بعض النماذج المتناثرة ، وذلك نتيجة الزحف العمرانى والتطور الذى طال المنطقة .

تزينت الجبانه بشرائط حجرية في بعض هذه المقابر ، بالاضافة الى تكسيات جصية .

الجبانة الفاطمية