مطالبات لوزير التعليم بتطبيق التحسين في الثانوية العامة.. ونواب: النظام يختلف كثيرا عن سابقيه.. وعلينا إعطاء الطلاب فرصة ثانية.. وعلى الوزارة تقديم المقترح لإحالته للجان المختصة

برلماني: علينا جميعا الوقوف على المصلحة العامة للطلاب

نائبة: نظام الثانوية الجديد هدفه إبراز القدرات و القضاء على الحفظ والتلقين

برلمانية: على الرغم من أن النظام الجديد للثانوية العامة مختلف إلا أن نسب النجاح ضئيلة للغاية

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، العديد من المناشدات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2021 عبر جروبات الواتس اب، للمطالبة بتطبيق نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021 لإنقاذ مستقبهم الدراسي.

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على الرد على مطالب تطبيق التحسين في الثانوية العامة 2021 قائلا: “قلنا مرارا إن الوزارة تقدمت بهذا المقترح للبرلمان وتم رفضه في مجلس الشيوخ، ولذلك لا يوجد تحسين هذا العام”.

وأضاف وزير التعليم، في تصريحات له على جروب “يوميات المعلم المصري” عبر تطبيق واتس اب: “إن شاء الله نتقدم بمقترح التحسين في الثانوية العامة إلى البرلمان مرة أخرى والله الموفق”.

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا: “أى تغيير في آليات الثانوية العامة 2021 يتطلب تغييرا في القانون”.

وحول هذا الأمر، أيد عدد من أعضاء مجلس النواب المقترح الذي تقدمت به الوزارة ، مؤكدين أن نظام التعليم هذا العام يختلف كثيرا عن سابقيه، وعلينا جميعا ان نقف بجانب الطلاب وندعم توجهاتهم ومنحهم فرصة أخرى للتحسين، مطالبين الوزارة بضرورة التقدم بهذا المقترح للبرلمان مرة أخرى لمناقشته وإحالته للجان المختصة.

فى البداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن نتائج طلاب الثانوية العامة الضئيلة هذا العام، رغم ارتفاع البعض منها، كان لها التأثير الأصعب على جميع الأسر المصرية.

وقال "يحيى"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إن المقترح الذي تقدمت به الوزارة للبرلمان وتم رفضه في مجلس الشيوخ، مقترح وجيه، وعلى الوزارة أن تقدمه للبرلمان ثانية لمناقشته وإحالته للجان المختصة، على أن تتم دراسته على الفور، لأن البرلمان كـ ممثل للشعب، فدوره الأساسي والرئيسي يكمن فى الوقوف على المصلحة العامة، لما فيه النفع والفائدة لأبنائنا من طلاب الثانوية.

وشدد أمين قوى عاملة النواب على أن أهم ما يجب مراعاته فى مقترح تطبيق التحسين لطلاب الثانوية، ألا يكون به أي تجاوزات تضر بالمصلحة التعليمية، غير ذلك سيتم الموافقة عليه على الفور، متمنيا لكل طلاب مصر التوفيق والسداد، لتحقيق رفعة هذا الوطن، والمشاركة فى إشعال خطة التنمية التى تتبناها الدولة فى توجهاتها الحديثة بقيادة الرئيس السيسي.

من جانبها، أثنت النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، علي جهود وزارة التربية والتعليم في وضع نظام جديد للثانوية العامة يقضي علي الموروثات القديمة الخاصة بقيمة المجموع، معقبة " الوزارة ماشية في اتجاه جيد للغاية والنتائج الحالية محصلتش من سنين".

و أكدت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن النتائج التي تم إعلانها اليوم تعد بمثابة تقييم حقيقي لأول مرة يوضح مستويات الطلاب، فالنظام الجديد هدفه فرز القدرات ودحر سلوكيات الحفظ والتلقين الغير مجدية بالنفع والتي يتم إثبات ذلك بمجرد التحاق الطالب بالجامعة، معقبة " بنشوف ناس جايبة 95% وبيسقطوا في أول سنة جامعة والناس بتستغرب ليه ".

و أشارت البرلمانية، إلي أن مؤشرات التنسيق الجديدة ستعمل أيضا علي منح كل طالب تحقيق حلمه بالكلية التي يريد الالتحاق بها.

وفى سياق متصل، هنأت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب ، طلاب الثانوية العامة بمناسبة ظهور نتائج الامتحانات، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية المقبلة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه على الرغم من أن النظام الجديد للثانوية العامة يختلف عن سابقيه، ويعتمد على الفهم والتحصيل أكثر من الحفظ وهذا من شأنه تصحيح مسار العملية التعليمية بهذه المرحلة، إلا أن نسب النجاح للطلاب ضئيلة للغاية.

وطالبت" سعيد" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" الوزارة بضرورة تقديم المقترح للبرلمان مرة أخرى، لمناقشته ، ومن ثم عرضه على اللجان المختصة لإتخاذ اللازم ، مشيرة إلى أن اولياء الامور يعانون من ضغط كبير طيلة هذه الفترة ،و يبذلون الغالي والنفيس في سبيل تحقيق آمالهم وطموحاتهم فى ابناءهم، لذا من باب أولى مراعاة الطلاب في هذه المرحلة المصيرية فى حياتهم، وإعطائهم فرصة أخرى حقيقية للتحسين .