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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زي النهاردة.. الأهلي بطلا للكأس والمنتخب يهزم إثيوبيا والزمالك يسقط أمام المصري

الاهلي
الاهلي

 شهد يوم ١٩ أغسطس العديد من الأحداث الرياضية البارزة على مدار تاريخ الكرة المصرية، وتوج الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة السادسة والعشرين فى تاريخه فيما تغلب منتخب مصر على إثيوبيا بينما تلقى الزمالك خسارة أمام المصري.
 

 الاثنين 19 أغسطس 1985 توج النادى الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة السادسة و العشرين في تاريخه و الرابعة علي التوالي و ذلك بعد تغلبه علي الإسماعيلي بهدف نظيف علي ستاد القاهره في الدور النهائي.

 المباراة كان مقررا لها أن تقام يوم 18 و لكن تم تأجيلها يوما واحدا بناء علي طلب إدارة الإسماعيلي.

 طارق خليل سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29 من الشوط الأول ليجمع الأحمر بين البطولتين المحليتين للمرة التاسعة في تاريخه. 

 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: أحمد شوبير-علاء عبد الصادق و ضياء عبد الصمد و محمود صالح و ربيع ياسين-علاء ميهوب و مجدي عبد الغني و محمد السيد-طارق خليل (مصطفي عبده) و طاهر أبو زيد (عاطف القباني) و حسام حسن.

 

 فيما جاء تشكيل الإسماعيلى في هذه المباراة على النحو التالي : علي أغا-أبو طالب العيسوي و علي غيط و اسامة عباس و محسن عبد المسيح-حمادة الرومي (حمدي نوح) و طارق الوحش و طارق الصاوي-خالد القماش و محمد حازم و عماد سليمان. 

 

الثلاثاء 19 أغسطس ١٩٨٦ فاز النادى المصري علي الزمالك بهدفين مقابل هدف علي ستاد الاسكندرية في دور الثمانية لمسابقة كأس مصر وينجح فى الصعود الي الدور قبل النهائي. 

جمال جوده تقدم للفريق البورسعيدي في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الاول و أيمن يونس تعادل للابيض في الدقيقة 43 من نفس الشوط من رأسية و جوده عاد لممارسة هوايته المفضلة في هز شباك عادل المأمور بهدف سجله في الدقيقة 45 من الشوط الثاني و المباراة هي الاولى لأبناء ميت عقبة تحت قيادة الانجليزي باركر. 

 

الأحد 19 أغسطس 1990 حقق منتخب مصر فوزا علي منتخب اثيوبيا بهدفين نظيفين علي ستاد القاهره في الجولة الأولي من المجموعة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية الثامنة عشر بالسنغال في نظامها الجديد. 

جاء الهدفان في الشوط الثاني وسجلهما أحمد رمزي من ضربة حره مباشره من علي حدود منطقة جزاء الفريق الضيف بعد مرور 16 دقيقه وحسام حسن اضاف الثاني من انفراد كامل في الدقيقة 40 و لينسحب الفريق الاثيوبي من التصفيات عقب المباراه. 

خاض منتخب مصر اللقاء بتشكيل يضم كل من: أحمد شوبير – ابراهيم حسن – هشام يكن – أشرف قاسم – ربيع ياسين – أحمد رمزي – اسماعيل يوسف – مجدي طلبة – أحمد الكأس “أسامة عرابي” – أيمن شوقي “عادل عبد الرحمن” – حسام حسن.

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