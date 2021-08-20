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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات خارقة .. HONGQI S9 تتحدى الكثير

بقدرات خارقة .. HONGQI
بقدرات خارقة .. HONGQI S9 تتحدى الكثير

تتسارع شركات تصنيع السيارات حول تقديم اقوى الإصدارات الـ"خارقة"، سواء كانت من ناحية التسارع و الانطلاق، أو من ناحية الأداء الفني المميز، و الذي يتعلق بالتصميم الهيكلي أيضا، و لكن يبدو أن النسخة HONGQI S9 سوف تكون على موعد لإبهار محبي عالم السيارات بقدراتها المذهلة.

بقدرات خارقة .. HONGQI S9 تعزف اجمل الالحان 

 

من المفترض أن تقدم النسخة الهجينة HONGQI S9 داخل فعاليات أسبوع التصميم الذي سيقام بمدينة ميلانو خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2021، و هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الشركة المنتجة بعرض اصداراتها، حيث كشفت في ابريل الماضي عن النسخة S9 داخل معرض شنغهاي للسيارات.

 

و تأتي هذه النسخة الخارقة بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8 تيربو، مزود بـ 3 محركات كهربائية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 400 كيلومتر في الساعة، و هذا بالفعل يثير التساؤلات حول قوة المحرك، حيث بلغت الطاقة الاجمالية الهجينة بـ 1400 حصان، و بهذه القدرات المذهلة تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد و النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 1.9 ثانية فقط.

 

و تستهدف الشركة المنتجة و التي تأتي بتعاون صيني أمريكي، على منافسة العديد من العلامات التجارية الخارقة والكثير من الأسماء الرنانة في هذا المجال، و ذلك باستخدام تقنيات فنية فائقة، إلى جانب اتباع اعلى مفاهيم التصميم، حيث تعتمد على الكثير من اللمسات الانسيابية، إضافة إلى التجهيزات الداخلية المتطورة.

 

تأتي هذه السيارة الخارقة عبر 99 نسخة فقط، ومن المتوقع أن يبلغ سعرها حوالي 1.8 ميلون دولار امريكي، أي ما يقرب من 28 ميلون جنيه مصري.

خارقة hongqi النسخة HONGQI S9 النسخة الهجينة HONGQI S9

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