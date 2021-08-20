مساحات تزيد على 250 مترا.. محافظة القاهرة تطرح 19 قطعة أرض سكنى للبيع بحلوان

طرحت محافظة القاهرة 19 قطعة أرض فضاء متميزة سكنى، كاملة المرافق، للبيع بالمزاد العلني، بمنطقة حلوان بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير.

وتتراوح مساحات القطع المطروحة بين 101.25 متر مربع و253.8 متر مربع بالمجاورات الثانية والعاشرة بمشروع المجتمع السكني الجديد، غرب طريق الأوتوستراد، بجوار مساكن أطلس في حلوان.

وقالت محافظة القاهرة إن جلسة المزاد ستعقد الساعة 12 ظهرا، يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر المقبل في مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، على أن تأمين دخول المزاد 30 ألف جنيه.

وأكدت محافظة القاهرة في إعلانها:" تطلب كراسة الشروط بها التفاصيل كافة التفاصيل ، مقابل 299 جنيها، بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة".