عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مساحات تزيد على 250 مترا.. محافظة القاهرة تطرح 19 قطعة أرض سكنى للبيع بحلوان

محافظة القاهرة تطرح
محافظة القاهرة تطرح 19 قطعة أرض سكنى للبيع بحلوان

طرحت محافظة القاهرة 19 قطعة أرض فضاء متميزة سكنى، كاملة المرافق، للبيع بالمزاد العلني، بمنطقة حلوان بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير.

وتتراوح مساحات القطع المطروحة  بين 101.25 متر مربع و253.8 متر مربع بالمجاورات الثانية والعاشرة بمشروع المجتمع السكني الجديد، غرب طريق الأوتوستراد، بجوار مساكن أطلس في حلوان.

ضبط زجاجات كونترمال المخدر مع راكب مصري في مطار القاهرة.. صور

عميد آداب القاهرة: نستعد لاستقبال 4000 طالب للعام الدراسي الجديد

2.7 مليون جنيه مبيعات المزاد العلني بجمارك سيارات القاهرة

نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير مدخل شق الثعبان ..شاهد

محافظ القاهرة: تجميل كوبري المشاة وسور مترو جامعة حلوان

محافظ القاهرة: 124 مليون جنيه تكلفة عدة مشروعات قومية بحي حلوان

وقالت محافظة القاهرة إن جلسة المزاد ستعقد  الساعة 12 ظهرا، يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر المقبل في مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، على أن تأمين دخول المزاد 30 ألف جنيه.

وأكدت محافظة القاهرة في إعلانها:" تطلب كراسة الشروط بها التفاصيل كافة التفاصيل ، مقابل  299 جنيها، بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة".

القاهرة محافظة القاهرة قطعة أرض فضاء سكنى المزاد العلني مساكن أطلس حلوان

موضوعات متعلقة

نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير مدخل شق الثعبان ..شاهد

محافظ القاهرة: تجميل كوبري المشاة وسور مترو جامعة حلوان

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري والقنوات الناقلة

مساحات تزيد على 250 مترا.. محافظة القاهرة تطرح 19 قطعة أرض سكنى للبيع بحلوان

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 - 8 - 2021 و القنوات الناقلة

البيت الأبيض: بايدن يأمل بانسحاب كل قواتنا من أفغانستان بحلول 31 أغسطس

سيدة تفقد ساقيها في حادث لإنقاذ رضيعها

الأقدم فى العالم الإسلامي .. تاريخ الجبانة الفاطمية فى سطور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

أحمد كريمة: زواج البارت تايم ليس زواج متعة ولا أستطيع تحريمه

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

"زمن قلة الأدب انتهى".. لقاء الخميسي تخرج عن صمتها بسبب عبد المنصف

قرار عاجل من الحكومة خلال ساعات بشأن كورونا .. فيديو

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

عودة وائل الإبراشي ومرض توفيق عكاشة .. آخر تطورات نجوم الشاشة

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

فيديو

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

فيديوجراف.. تطورات حالة وائل الإبراشي وعودته إلى الشاشة

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ