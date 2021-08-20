هل غاب الزعيم عادل إمام عن تكريم المركز الكاثوليكي بسبب إصابته بـ«كورونا»؟

تصدر الزعيم عادل إمام، تريند جوجل، ليحتل حاليًا المركز الثاني في الأكثر بحثًا على محرك البحث داخل مصر، بعدما تصدره لاعب الكورة مؤمن زكريا.

وترددت أنباء حول انعزال الفنان عادل إمام، في فيلته الخاصة، خوفاً من فيروس كورونا، بل تم منع الزيارات عنه خوفا من نقل أي شخص العدوى له، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث عادت الحالة الصحية للزعيم، لتكون محل اهتمام وقلق شديد من الجمهور، بعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار منسوبة إلى عائلة الزعيم، تتحدث عن تدهور حالته الصحية.

رامي بين دلال عبد العزيز والزعيم

أصل الحكاية.. غياب الزعيم عن المركز الكاثوليكي

القصة بدأت مساء الجمعة، حيث كان من المقرر تكريم الزعيم عادل إمام، من قبل «مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما» في دورته الـ68، بعدما حصل الزعيم على جائزة الريادة السينمائية، إلا أن غياب الزعيم عن الحفل، وتواجد نجله رامي إمام وتسلم الجائزة، فتح الباب لإنطلاق الهمسات والشائعات، التي ما أن وصلت إلى أذن رامي حتى طلب الكلمة، ووجه الشكر لجميع الحضور من فنانين وقائمين على المهرجان، مؤكدا أن غياب والده يأتي بسبب إصابته بنزلة برد شديدة، ومازح الجميع قائلا: «دور برد مش كورونا الحمدلله».

وانتهى الحفل وغادر الجميع بعد تكريمهم، لينتقل الأمر إلى ساحات التواصل الاجتماعي، بعدما تناثرت الأقاويل والشائعات حول الحالة الصحية للزعيم، والبعض أكد معاناته من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ومنع الأطباء له من مغادرة المنزل، ليخرج رامي إمام من جديد مشددا على أن ما يتردد مجرد «شائعات كالعادة»، مشيرا إلى أنه قال في المهرجان إن والده يعاني من برد شديد، ولذلك لم يتمكن من الحضور، دون أن يذكر أي أمر بخلاف ذلك، قبل أن يتم تناقل الشائعات حول عادل إمام.

عادل إمام

شقيق الزعيم: «كل واحد له ميعاد هيروح فيه»

خرج المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم، موضحاً حالة شقيقه الصحية، التي أثارت موجة من التساؤلات، مؤكدا أن ما يتردد عن الفنان الكبير من الإصابة بفيروس كورونا، غير صحيح، مضيفا: «الكلام ده مش حقيقي خالص، الزعيم عادل إمام عارف كويس إن كل واحد له ميعاد هيروح فيه، كل اللى بيحصل ده مجرد أسباب».

وعن الربط بين حالة الزعيم الصحية ورحيل الفنانة دلال عبد العزيز مؤخرا، قال: «طبعا الزعيم بيعز عليه فراق أحبابه، دلال عبدالعزيز ـ الله يرحمها ـ كانت غالية علينا كلنا، وكمان الفنان الكبير سمير غانم، الناس كلها تعلم هو كان أيه بالنسبة للزعيم، وزعل على فراقه جدا، وكمان الفنان الراحل سعيد صالح ـ الله يرحمه ـ عز على الزعيم غيابه قوي»، وأضاف بغضب: «أنا مش فاهم بجد الناس دى بتجيب الكلام ده منين، هو انتو ليه مستعجلين عليه، وكل شوية شائعات مرض وتعب».

الزعيم والراحلة دلال عبد العزيز

المهن التمثيلية: «الزعيم بخير»

من جانبه، نفى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ما تردد عن إصابة الزعيم بفيروس كورونا، مؤكداً أن الزعيم بخير ويتمتع بصحة جيدة، وليس مصاباً بالفيروس كما تتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن عادل إمام واحد من أكثر الممثلين المصريين الذين يتعرضون لشائعات لها علاقة بالوفاة والمرض.

الزعيم ونجله رامي

مرض الزعيم شائعات مكررة

ليست هذه المرة الأولى التي يتم التعرض فيها للحالة الصحية لعادل إمام، حيث طالته العديد من الشائعات خلال تصويره مسلسل «فالنتينو»، وقيل إن العمل خرج من سباق رمضان في العام الماضي بسبب عدم قدرة الزعيم على استكماله لظروف صحية، وهو الأمر الذي ثبت عدم صحته، بعودة الزعيم إلى موقع التصوير وانتهى بالفعل من تصوير المسلسل الذي بات جاهزا للعرض في شهر رمضان المقبل.

كما قرر المخرج رامي إمام أن يرد على كل الشائعات التي تتحدث عن والده بدليل قاطع، واعتاد نشر مقاطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" يظهر فيها والده بصحة جيدة للرد على كل الشائعات التي تتناوله.