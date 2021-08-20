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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلقيس ترقص على "ثابت" من الساحل الشمالي برفقة محمد رمضان

صدى البلد

تداولت صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام للفنان محمد رمضان والفنانة بلقيس من الساحل الشمالي، وهما يغنيان ويرقصان معا على اغنية ثابت.

 

ونشر محمد رمضان فيديو من البروفات اليومية لمتابعة الأمور النهائية قبل انطلاق الحفل، فى منطقة جولف بورتو مارينا، وعلق قائلاً "Just rehearsal ! 🔥☠️ من بروڤات أقوى حفلة في الساحل".

 

و الجدير بالذكر أن أعلن محمد رمضان عن حفله من قبل قائلا:  "ثقة في الله نجاح بصوت جمهوري بتهز القلب.. ميعادنا إن شاء الله في أقوى حفلة في مصر يوم الجمعة 20 أغسطس2021 للحجز اتصل على 15355 أو تقدر تشتري من أي مكان في مصر عنده فوري".
 

 

وحققت أغنية “على الله” للفنان محمد رمضان، نجاحا كبيرا حيث إقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب” كما إحتلت التريند رقم 3.

 

تقول كلمات الأغنية: “على الله على الله  .. انا ماشي فيها كدا على الله .. على الله .. على الله  .. انا ماشي فيها كدا علي الله .. احب اجيبها وهي طايره اخش في الحيطه اوقعها .. ١ ٢ ٣ ٤ هاتلي شله وهسمعها”.

 


 

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محمد رمضان إطلالات بلقيس اغنية ثابت أغنية محمد رمضان محمد رمضان ووبلقيس اغاني محمد رمضان

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