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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استخراج جثة سيدة في حادث انهيار عقار دمنهور بمحافظة البحيرة

انهيار عقار سكني
انهيار عقار سكني في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة

استخرجت الحماية المدنية جثة سيدة، بحادث انهيار  عقار سكني مكون من 5 طوابق، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

 

وذكر شهود عيان أن العقار به سكان ومن المتوقع وجود ضحايا ومصابين أسفل الأنقاض.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحيرة بلاغا بسقوط عقار مكون من 5 طوابق بمدينة دمنهور.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث وتم فرض كردون أمنى بمحيط العقار، وتقوم المعدات الثقيلة" اللوادر و الأوناش" بإزالة أثار الانهيار للعثور على الجثث، والتنقيب عن الناجين.

 

وتم استخراج نبيل أمين قطب ٥٠ سنة مصاب بكسور متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى ، كما تم استخراج جثتين حتى الآن، الأولى لـ  أحمد سعيد سعد شعبان ٣٩ عاما ، والثانية مجهولة الهوية.

 

وسادت حالة من الفزع بين أهالي شارع السجن بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بسبب انهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق، وأنباء عن سقوط ضحايا.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي منطقة شارع السجن بمدينة دمنهور، يفيد بانهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق.

 

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن و عدد من سيارات الحماية المدنية لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول العقار  المنهار.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عثر مسعفان على 23 ألف جنيه أثناء نقل الجثث من أسفل عقار دمنهور المنهار، وقاما بتسليمها للجهات المعنية على الفور.

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