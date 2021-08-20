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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة: فخورة بنجاح أبنائنا في الخارج ونحرص على التواصل معهم لتحفيزهم

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

في إطار مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج"، أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بالطالب المصري جورج موسى، الطالب بمدرسة جيمس ولينجتون انترناشيونال في دولة الإمارات، لتهنئته على حصوله على المركز الأول في نتائج اختبارات الثانوية الدولية (IGCSE) على مستوى دولة الإمارات.

وقد أعربت السفيرة نبيلة مكرم، خلال الاتصال، عن فخرها بما حققه من نجاح مهم، وعن سعادتها بالتواصل مع أبناء المصريين بالخارج وتحفيزهم طوال الوقت لتحقيق نجاحات لرفعة شأن وطنهم الأم مصر، حيث يمثل ذلك أداة ربط حقيقية بهذه الأجيال الناشئة ووطنهم وغرس معاني الوطنية وقيمة العمل والتضحية من أجله.

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كما عبر الطالب جورج موسى عن فرحته باتصال وزيرة الهجرة وقال: "أنا فخور بمصريتي وبوطني الذي أحرص طيلة الوقت أن أكون على تواصل معه"، وأكد إهدائه هذا النجاح إلى بلده مصر، موضحا أنه سيكمل طريقه ويلتحق بالبكالوريا الدولية ليحقق حلمه الأكبر في أن يلتحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا العالمية في بوسطن الأمريكية بتخصص هندسة الطيران.

يشار إلى أن الطالب جورج موسى انتقل للعيش في دولة الإمارات منذ عامين، والتحق بواحدة بإحدى المدارس الدولية في دبي، وقد درس مواد اللغة الإنجليزية وآدابها والرياضيات والأحياء والفيزياء والكيمياء كعلوم ثلاثية وتكنولوجيا الاتصالات المعلومات واللغة العربية، كما درس مادتي إدارة الأعمال والإعلام للحصول على دبلوم مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا.

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