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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انهيار عقار دمنهور.. 10 شروط جديدة لإصدار تراخيص البناء

انهيار عقار دمنهور
انهيار عقار دمنهور

انهيار عقار دمنهور.. استمرارا لمسلسل انهيار العقارات في مصر، استيقظ أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، على خبر انهيار عقار من 5 طوابق، فى شارع السجن القديم، مما أسفر عن وقوع 5 ضحايا، منهم 4 جثث تم انتشالهم ومصاب وحيد تم نقله إلى مستشفى دمنهور.

 

سبب انهيار عقار دمنهور

كالعادة في مثل هذه الحوادث، كان البناء المخالف السبب وراء انهيار عقار دمنهور، وفقا لتصريحات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مؤكدا أن أسباب انهيار العقار بناء طابق بدون ترخيص عام 2011، واحداث تعديلات حديثة داخل الطابق المخالف لشروط التراخيص.

وتابع المحافظ  أن العقار مقام على حوائط حمل وليس أعمدة خرسانية وليس صادر له قرار إزالة، وتم إنشائه خلال عام 2021".

محافظ البحيرة: رفع حالة الطوارئ و صرف تعويضات لضحايا انهيار عقار دمنهور

استخراج جثة سيدة في حادث انهيار عقار دمنهور بمحافظة البحيرة

تراخيص البناء الجديدة

في سياق متصل، سعت منظومة البناء الجديدة التي وضعتها الحكومة في ضوء قانون البناء الموحد إلى الحد من انهيار العقارات من خلال وضع عددا من شروط تراخيص البناء الجديدة -في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- التي جاءت كالآتي:

1- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة.

2- تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.

3- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.

4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.
5- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.

6- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.

7- شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ

8- يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، وأن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.

9- الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.

10- يجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار  أو في بأي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.

انهيار عقار دمنهور محافظة البحيرة محافظ البحيرة قانون البناء الحكومة

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