عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مصر بتتكلم حرفي.. معرض ديارنا يدعم أصحاب الأعمال التراثية"، حيث أصبحت الحرف التراثية واقعا ملموسا على أرض مصر، حيث يشهد القطاع الحرفي واليدوي تقدما هائلا يرتقي بالمهنة وأصحابها ويقدم الدعم الذين لم يتلقوه من قبل.



وتلك هي المرة الأولى في تاريخ مصر أن تولي قيادة الدولة هذا الاهتمام بقطاع الحرف اليدوية وتسعى إلى تطويره ودعمه بشتى الطرق، وبخاصة أن نسبة العاملين في قطاع الحرف اليدوية ليست بالقليلة، ورغم ذلك، كان الإهمال يحيط بهم من كل اتجاه، إلى أن منحه الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعم الكامل للنهوض بتلك الأعمال الحرفية التراثية، وبخاصة أن الاهتمام بهذا القطاع سيكون له دور إيجابي في الاقتصاد القومي المصري.

وتكاتفت جهود الدولة كاملة لدعم جهود قطاع الحرف اليدوية من خلال مبادرة صنايعية مصر لتدريب وتأهيل أصحاب الأعمال والحرف والمهن اليدوية لإعداد الكوادر الفنية لمواكبة احتياجات سوق العمل، وكان نتاج هذه المبادرة تخريج الدفعة الأولى لها من شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى منصة أيادي مصرية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية، وكذلك دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصاديا وتحسين القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول إلى الأسواق.



وكذلك الحال بالنسبة إلى مبادرة الحرفي المصري التي أطلقتها غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية لدعم الحرفيين من خلال تطويرهم وتدريبهم وتوفير التصميمات الجديدة لهم والتي تواكب السوق المحلي والعالمي.

